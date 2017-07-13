Стартовала онлайн-продажа билетов на матч ФК «Уфа» с чемпионом России «Спартаком» Фото: Дмитрий Слезин Стартовала онлайн-продажа билетов на матч ФК «Уфа» с чемпионом России «Спартаком» Фото: Дмитрий Слезин

УФА, 13 июл 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

В воскресенье, 23 июля, на уфимском стадионе «Нефтяник» футбольный клуб «Уфа» открывает домашнюю часть сезона в РФПЛ-2017/18 матчем с чемпионом России и самой титулованной командой страны — ФК «Спартак-Москва».

Реализация билетов на этот интереснейший поединок доступна в онлайн-продаже на официальном сайте клуба. Номинальная стоимость одного билета от 200 до 1000 рублей.

Первый матч нового сезона «Уфа» проведет в гостях — в Санкт-Петербурге 15 июля встретится с «Тосно» (Ленинградская область). Начало этой встречи в 17.15 мск.