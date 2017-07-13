Из Уфы в Турцию запустят дополнительные авиарейсы Фото: автор Из Уфы в Турцию запустят дополнительные авиарейсы Фото: автор

УФА, 13 июл 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

С 3 августа одна из авиакомпаний увеличивает частоту рейсов, выполняемых из международного аэропорта «Уфа» в Анталью. Чартерные перелеты планируются каждые 9-11 дней на Boeing 737-800 и Airbus 321.

По информации пресс-службы столичного авиаузла, этим летом из Уфы самолеты летают на турецкий курорт ежедневно. В рамках регулярного расписания каждый день в 04.10 по местному времени отправляются самолеты «Турецких авиалиний». Чартерные рейсы в Анталью обслуживают восемь перевозчиков: «Ред Вингс», «Азур Эйр», «Икар», «Ямал», «Северный ветер», «Россия», «Норд Стар» и «АйФлай».