В Башкирии завершила смену Международная аэрокосмическая школа Фото: РСМ в РБ В Башкирии завершила смену Международная аэрокосмическая школа Фото: РСМ в РБ

УФА, 13 июля 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

В Давлекановском районе завершилась очередная смена Международной аэрокосмической школы. Участниками образовательного проекта стали более 85 школьников и студентов — представители России, Казахстана, Таджикистана, Болгарии, Марокко, Конго, Китая, Вьетнама, Камбоджи, Мексики, Шри-Ланки.

В этом году формат школы значительно отличался от предыдущих — помимо лекций и практических занятий по космонавтике, авиации и астрономии, в программу вошли мастер-классы по личностному развитию, блоки по социальному проектированию, спортивные мероприятия, творческие вечера.

В гостях у участников аэрокосмической школы побывали заслуженный испытатель космической техники Вячеслав Довгань, заслуженный летчик-испытатель России Урал Султанов (в честь него названа сама школа), космонавт-испытатель Сергей Ревин.

По итогам десяти дней работы было представлено 13 индивидуальных и семь командных проектов в области науки. Лучшие из них будут реализованы на территории республики.

«Проект по своей сути уникален, единственный в этом узком научном направлении. В этом году мы постарались разнообразить программу не только лекциями и занятиями по аэрокосмической тематике, но и мастер-классами, творческими и спортивными мероприятиями», — рассказала программный директор школы, руководитель проектов Российского союза молодежи в РБ Анна Лехмус.

Международная аэрокосмическая школа имени космонавта-испытателя Урала Султанова работает в республике с 2011 года. Каждый год молодежь, увлеченную космосом, собирают в Давлекановском районе. Организаторы школы — региональное отделение Федерации космонавтики России, Российский союз молодежи в РБ, Уфимский государственный авиационный технический университет и клуб спортивных охотников «Рада».