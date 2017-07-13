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13 июля Четверг

Уфа   °

Пять городов Башкирии получили по 4,5 млн рублей на благоустройство зон отдыха

ЭКОНОМИКА|ДЕНЬГИ

Пять городов Башкирии получили по 4,5 млн рублей на благоустройство зон отдыха Фото: Единая Россия

Пять городов Башкирии получили по 4,5 млн рублей на благоустройство зон отдыха Фото: Единая Россия

УФА, 13 июл 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

Пять городских поселений Башкирии получили 22,5 млн рублей (из них 18,5 выделил федеральный бюджет) на благоустройство зон отдыха. В результате общественных обсуждений в Благовещенске будет благоустроен парк имени Киселева, в Кумертау — парк культуры и отдыха имени Гагарина, в Учалах и Белорецке — городские парки, в Белебее – территория городского пруда.

Проект «Парки малых городов» реализуется по инициативе партии «Единая Россия», он рассчитан на три года. Участниками могут стать города с населением до 250 тысяч жителей. Не вошедшие в список на благоустройство в текущем году могут принять участие в 2018-м и 2019-м годах, отметили в МинЖКХ РБ.

Теги: благоустройство,парки,жкх,города
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