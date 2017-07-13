Гандболисты УГНТУ-ВНЗМ готовятся к новому сезону по-разному

УФА, 13 июл 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

Игроки гандбольного клуба «УГНТУ-ВНЗМ» после отпуска приступили к тренировкам. В Сочи учебно-тренировочные сборы для уфимцев проходят в Южном федеральном центре спортивной подготовки.

Главный тренер «УГНТУ-ВНЗМ» Олег Сапунков рассказал о подготовке к сезону: «Условия проживания достаточно аскетичные, а тренировочная база просто шикарная — отличный игровой зал, тренажерный комплекс, стадион. Бегаем кроссы к морю. Хорошее настроение и настрой у всей команды. Выполняем большой объем по силовой подготовке».

Команда дублирующего состава тем временем проводит сборы в Аше под руководством тренерского тандема Солтан — Иванов. Андрей Иванов закончил в этом сезоне игровую карьеру в составе основной команды «УГНТУ-ВНЗМ» и продолжил работу в клубе в качестве старшего тренера команды дубля.

26-27 июля в Уфе планируется проведение товарищеского турнира.