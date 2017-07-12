В Башкирии состоится всероссийское совещание по развитию сельских территорий

УФА, 12 июл 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

С 19 по 21 июля в Башкортостане состоится III всероссийский семинар-совещание «Государственная поддержка малых форм хозяйствования и устойчивого развития сельских территорий».

Как сообщил на пресс-конференции в агентстве «Башинформ» министр сельского хозяйства РБ Ильшат Фазрахманов, в Башкортостан приедут представители почти 60 регионов страны. В общей сложности, около 400 человек.

Среди них — руководители органов управления АПК субъектов России, главы муниципалитетов, сельских поселений и крестьянских (фермерских) хозяйств.

В Илишевском, Дюртюлинском, Буздякском и Туймазинском районах участники посетят объекты агропромышленного комплекса, социальной и инженерной инфраструктуры, получившие господдержку в рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» и программы «Поддержка малых форм хозяйствования». Кроме того, побывают на объектах производства и переработки сельскохозяйственной продукции.

Пленарное заседание запланировано на 21 июля, в здании уфимского Конгресс-холла.

Как подчеркнул на встрече с журналистами глава аграрного ведомства, в части социального развития села Башкортостан занимает лидирующие позиции по многим направлениям.

С 2014 года эта программа переросла в более масштабную – «Устойчивое развитие сельских территорий». С начала действия Программы, с 2014 по 2016 годы, в республике построено более 159 тысяч квадратных метров жилья. Благодаря этому новоселье справили 1827 семей Башкортостана.

Кроме того, реализовано четыре проекта комплексной застройки, проведено более 170 км газопроводов в 23 муниципальных районах, более 390 км водопроводов в 28 районах, построено 12 фельдшерско-акушерских пунктов в пяти районах, реализовано пять проектов по грантовой поддержке местных инициатив граждан.

Строительство автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции – еще одно направление, по которому сейчас ведется реализация программы развития сельских территорий.

Так, только в прошлом году введено в эксплуатацию 34 км таких дорог. В этом году планируется строительство более 58 км подъездных дорог в 14 населенных пунктах Башкортостана.

По словам министра сельского хозяйства региона, благодаря реализации этой программы значительно повысился уровень комфортности жизни сельчан. На все мероприятия по реализации программы из федерального и республиканского бюджетов выделено около 5 млрд рублей, из которых более 2,1 млрд приходятся на федеральный бюджет.

Отвечая на вопрос о мерах государственной поддержки фермерам, Ильшат Фазрахманов отметил, что крестьянские (фермерские) хозяйства республики демонстрируют ежегодный устойчивый рост производства продукции, увеличивают свои посевные площади и поголовье скота. Такой положительный тренд стал результатом действующих грантовых программ «Начинающий фермер» и «Поддержка семейных животноводческих ферм», по которым только в минувшем году 114 начинающих фермеров и 34 семейные животноводческие фермы получили 300 млн рублей господдержки.

При этом более 70% начинающих фермеров, получивших гранты, организовали бизнес на основе личных подсобных хозяйств.

Ильшат Фазрахманов подчеркнул также важность объединения фермерских хозяйств в потребительские кооперативы. В рамках программы развития данного направления в 2016 году создано девять кооперативов, четырем оказана грантовая поддержка на сумму 13,7 млн рублей.

В настоящее время более 20 кооперативов в республике занимаются совместной организацией сбора молока, овощей, пунктов забоя и глубокой переработки мяса мелкого рогатого скота, водоплавающей птицы, выращиванием КРС на мясо.