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12 июля Среда

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Стало известно, какие продукты подешевели в Башкирии больше всего

ЭКОНОМИКА|ДЕНЬГИ

Стало известно, какие продукты подешевели в Башкирии больше всего Фото: Ксения Калинина

Стало известно, какие продукты подешевели в Башкирии больше всего Фото: Ксения Калинина

УФА, 12 июл 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Башкортостанстат опубликовал очередной мониторинг цен на социально значимые продукты питания.

По данным статистиков, больше всего за неделю упала в цене свежая белокочанная капуста — на 19,3 процента. Сейчас ее можно приобрести в среднем за 45,72 рубля за килограмм.

Картофель также оказался в списке подешевевших продуктов — минус девять процентов в стоимости за неделю и 35,66 рубля за килограмм.

Замыкают тройку куриные яйца, стоимость которых снизилась за неделю на 3,3 процента. Десяток яиц в регионе можно приобрести сегодня в среднем за 40,64 рубля.

В пятерку больше всего подешевевших продуктов из потребительской корзины попали также морковь и репчатый лук. Снижение составило 3,1 и 2,9 процента, соответственно. Средняя цена на них — 46,25 и 36,89 рубля за килограмм.

В список подешевевших за неделю социально значимых продуктов также попали гречневая крупа, вермишель, мука, молоко, говядина, подсолнечное и сливочное масло, рис и мороженая рыба. Снижение цен на эти продукты питания варьируется от 0,1 до 2,3 процента.

Неизменной за это время осталась в регионе лишь баранина — 350,23 рубля за килограмм.

Поднялись в цене за неделю в республике такие продукты, как: хлеб и булочные изделия, соль, сыры, свинина, яблоки, пшено, чай, а также охлажденные и мороженые куры. Недельный рост составил 0,1-1,6 процента.

Больше других подорожал в республике сахар — на два процента и достиг за неделю 42,92 рубля за килограмм.

Теги: статистика,продукты,цены
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