В МУЭТ Уфы рассказали, почему трамвай сошел с рельсов Фото: группа «БашДТП»/ Рифат Аязгулов В МУЭТ Уфы рассказали, почему трамвай сошел с рельсов Фото: группа «БашДТП»/ Рифат Аязгулов

УФА, 12 июл 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе стала известна причина, по которой вечером 11 июля трамвай сошел с рельсов. Оказалось, что виноват посторонний предмет на пути следования электротранспорта. Об этом агентству «Башинформ» сообщил главный инженер МУЭТ города Григорий Кудеров.

«На рельсах лежал посторонний предмет, предположительно, кусок старого асфальта либо камень. Случай, конечно, неординарный, неприятный, но без последствий. Хорошо, что он произошел вечером, когда в вагоне не было людей. Управлял трамваем водитель с трехмесячным стажем, который немного растерялся и не применил экстренное торможение. Вагон уже поставили на рельсы. В ближайшие дни он снова будет на ходу», — прокомментировал представитель управления.