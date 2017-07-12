Минсельхоз Башкирии: «Возможно, молебен в Калтасинском районе помог, но погода налаживается, склоняемся к оптимистичному виду на урожай» Фото: Георгий Шишкин Минсельхоз Башкирии: «Возможно, молебен в Калтасинском районе помог, но погода налаживается, склоняемся к оптимистичному виду на урожай» Фото: Георгий Шишкин

УФА, 12 июл 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Глава Минсельхоза Башкортостана Ильшат Фазрахманов озвучил журналистам три прогноза на урожай-2017: реалистичный, оптимистичный и пессимистичный.

Как подчеркнул на пресс-конференции в агентстве «Башинформ» глава аграрного ведомства, несмотря на то, что посевная кампания началась в регионе на три недели позже обычного, все работы до ливней удалось завершить в полном объеме, и всё благодаря высокой организации работы на местах.

«Со структурой посевных площадей мы угадали, что называется, попали в точку, — отметил он. — У нас есть три вида на урожай, три варианта: реалистичный, оптимистичный и пессимистичный. По реалистичному виду, или то, что мы видим сегодня — это полудождливый август и такой же сентябрь — мы выходим на 2,8 миллиона тонн зерна, 1 миллион тонн сахарной свеклы, более 200 тысяч тонн подсолнечника, 24 центнера кормоединиц грубых сочных кормов на одну условную голову скота и 161 миллиард рублей выручки. В прошлом году, напомню, было 167 миллиардов рублей выручки».

По оптимистичному варианту, с учетом «вчерашнего и сегодняшнего дня», — это 3,3 млн тонн зерна, 1,2 млн тонн сахарной свеклы, 276 тысяч тонн подсолнечника и 30 центнеров кормоединиц и 177 млрд рублей валовой выручки. То есть «будем расти, как запланировано в этом году», — подчеркнул на пресс-конференции министр сельского хозяйства республики.

Пессимистичный вариант, когда «льет август, сентябрь, в октябре идет снег» — это 1,5 млн тонн валового зерна, 600 тысяч тонн сахарной свеклы, 125 тысяч тонн подсолнечника, 15 центнеров кормоединиц грубых сочных кормов и 130-140 млрд рублей выручки. По словам министра, такой расклад «даст нам просто выжить в 2018 году».

«Но, может быть, Калтасинский район помог, может быть, кто-то другой — сегодня видите, какая хорошая погода стоит. Мы склоняемся больше уже к оптимистичному варианту, реалистичный имеем в виду», — резюмировал глава Минсельхоза Башкортостана.

Как сообщало агентство «Башинформ», в Калтасинском районе республики, чтобы установилась солнечная и сухая погода, состоялся экстренный молебен. Священнослужители просили Бога об установлении ведро-солнечной погоды для созревания урожая.

Кроме того, чтобы спасти урожай зерновых и корма для заготовки скота, решено с вертолета окропить святой водой поля в районе. Представители православной церкви получили на это благословение епископа Нефтекамского и Бирского Амвросия.