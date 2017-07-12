В Уфе на гала-концерте детского конкурса «Байык» выступят лучшие исполнители башкирского танца Фото: Министерство культуры РБ В Уфе на гала-концерте детского конкурса «Байык» выступят лучшие исполнители башкирского танца Фото: Министерство культуры РБ

УФА, 12 июля 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

В Уфе подведут итоги ежегодного телевизионного конкурса башкирского танца «Байык» среди детей от трех до 15 лет. Гала-концерт с участием лучших исполнителей состоится 15 июля в этнопарке «Ватан». На одной сцене с победителями конкурса выступят звезды башкирской эстрады, а также танцевальные коллективы из Чечни, Бурятии, Татарстана и Нижнего Новгорода.

В преддверии «Десятилетия детства» в России гала-концерт впервые состоится в столице Башкортостана — Уфе. По словам автора и ведущей проекта Риты Уметбаевой, это позволит организаторам в лице регионального Министерства культуры, администрации города и телеканала «БСТ» привлечь еще больше зрителей.

«Всего участниками детской конкурсной программы «Байык-2017» стали более двух тысяч исполнителей, и только 300 прошли в финал. В их числе исполнители башкирского танца — солист из города Сургут Фанзиль Шаяхметов и дуэт сестер из Германии Дили и Дании Циммерман», — рассказала Рита Уметбаева.

Конкурс «Байык» — один из приоритетных республиканских проектов в области народного танцевального искусства, призванный популяризировать башкирский народный танец.

За девять лет существования конкурс завоевал признание зрителей и перерос в фестиваль международного уровня. Ежегодно в качестве гостей на гала-концерт приезжают танцевальные коллективы из разных регионов России и стран ближнего зарубежья.

Интересная информация о конкурсе:

— конкурс назван в честь одноименного старинного башкирского танца;

— возникновение танца «Байык» связывают с именем сэсэна Айдара Баика;

— самому маленькому участнику конкурса «Байык» было всего три года;

— за время существования проекта было представлено около 150 новых постановочных танцев;

— более 300 участников конкурса выступают в составе ведущих профессиональных и самодеятельных коллективов республики;

— обладатель Гран-при «Байык-2009» Рафис Идрисов завоевал первую премию на Международном конкурсе этнического искусства «Алтын Майдан-Эльбрус»;

— ежегодно лауреаты конкурса принимают участие в международном этническом фестивале «FOMGED» (г. Стамбул, Турция).