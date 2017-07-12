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12 июля Среда

Уфа   °

Юные шахматисты из Башкирии завоевали три медали на этапе Кубка России

СПОРТ

Юные шахматисты из Башкирии завоевали три медали на этапе Кубка России Фото: www.chesscup74.ru

Юные шахматисты из Башкирии завоевали три медали на этапе Кубка России Фото: www.chesscup74.ru

УФА, 12 июл 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

Юные шахматисты из Башкортостана отлично выступили на этапе Кубка России, который прошел в городе Сатка Челябинской области. На счету спортсменов республики две золотые и одна бронзовая медали.

Уверенно сыграли на турнире восьмилетний Алексей Игнатьев из Уфы и 11-летний Левон Азизян из села Месягутово. В своих возрастных группах они оказались сильнее 30 соперников и в итоге поднялись на верхнюю строчку пьедестала почета. Особенно примечателен успех Алексея — он был на год младше большинства соперников. Увлекаться шахматами он начал еще в детском саду, где становился победителем соревнований дошкольных учреждений.

Еще одна награда в активе Камиллы Байбуриной из Чишмов, она получила бронзовую медаль в турнире девочек до 15 лет. Буквально пол-очка не хватило до призовых мест уфимцам Лейле Табермаковой в соревнованиях девочек до девяти лет и Амиру Хайруллину среди мальчиков до 13 лет — они довольствовались 5-м и 4-м местами, соответственно.

Многократная победительница этапов Кубка России 15-летняя Юлия Григорьева из Уфы решила участвовать в мужском турнире — Кубке губернатора Челябинской области. На этот раз Юлия сражалась во взрослом мужском турнире, играла против опытных мастеров — мастера спорта России, мастеров ФИДЕ и выглядела в партиях против них очень достойно. Итог — 15-е место среди 58 участников.

По оценкам российских специалистов, этап Кубка России в Сатке показал, что в Башкортостане сложилась ровная и сильная молодежная шахматная команда, где в каждом из возрастов есть свои лидеры, способные побеждать на самых представительных соревнованиях.

Теги: шахматы
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