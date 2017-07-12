Нужно выстроить эффективную систему управления детским спортом – Рустэм Хамитов Фото: пресс-служба Главы Башкортостана



Нужно выстроить эффективную систему управления детским спортом – Рустэм Хамитов Фото: пресс-служба Главы Башкортостана

УФА, 12 июл 2017. /ИА «Башинформ»/.

Глава Башкортостана Рустэм Хамитов провёл совещание по вопросам развития отдельных направлений физической культуры и спорта в регионе. В нём приняли участие члены Правительства РБ, руководители профильных министерств и ведомств, спортивных федераций, главы муниципалитетов.

На совещании обсуждались работа спортивных школ, реализация спортивно-оздоровительного проекта «Здоровое поколение – сильный регион», организация физкультурно-оздоровительной работы в колледжах, вопросы доступности спортивной инфраструктуры для населения, в том числе в сельской местности.

На сегодняшний день в Башкортостане действуют 127 детско-юношеских спортивных школ, в которых проводятся занятия по 68 видам спорта. Работают сотни школьных спортивных клубов. Всего в них занимаются порядка 170 тысяч детей и подростков.

– При этом спортшколы для детей становятся всё более недоступными. В последнее время родители часто обращаются ко мне с просьбой разобраться, почему под разными предлогами эти учреждения становятся платными, при этом финансовая составляющая постоянно растёт? Почему в них увеличиваются в том числе разные «неофициальные сборы»? – отметил Рустэм Хамитов. – Вообще говоря, бесплатных спортивных школ у нас сегодня формально, на бумаге много – 75 процентов. Однако во всех школах, в том числе и бесплатных, родители приобретают форму для занятий, спортивный инвентарь, платят за участие в соревнованиях, поездки на сборы и т.д. А в платных месячная цена за обучение составляет от 1 000 до 2 500 рублей.

По словам руководителя региона, коммерциализация подготовки молодых спортсменов становится преградой для многих талантливых ребят. Кроме того, часть спортшкол стала местом зарабатывания денег для их руководства. В некоторых из них административные должности монополизировали семейные кланы, много лет успешно делающие бизнес на детском спорте.

– Требую навести порядок в этой сфере и через полгода, к концу 2017 года Министерству молодёжной политики и спорта доложить мне о принятых мерах. Буду держать вопрос на личном контроле, – подчеркнул Рустэм Хамитов.

Глава республики также отметил, что в управлении деятельностью детско-юношеских спортшкол сегодня царит межведомственная неразбериха, нет согласованной работы по подготовке юных спортсменов. Всё это отражается на результатах выступлений молодых спортсменов.

– Для того чтобы не было таких фактов, нужно устранить межведомственную разобщенность, выстроить единую, эффективно работающую систему управления детским спортом, – сказал Рустэм Хамитов. – Нужно сделать спорт для населения, прежде всего, для детей, подростков, по-настоящему доступным. Не только в секциях и спортивных школах, но и по месту жительства – во дворах, парках, стадионах. Надо строить качественные и доступные спортивные площадки и поля для игры в футбол, волейбол, баскетбол, оборудовать хоккейные коробки, создавать дворовые команды, проводить между ними соревнования. Для такой работы надо продолжать развивать спортивную инфраструктуру в городах и районах.