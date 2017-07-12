В Бирском районе соберутся учителя географии Фото: РГО по РБ В Бирском районе соберутся учителя географии Фото: РГО по РБ

УФА, 12 июл 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

С 14 по 16 июля на берегу реки Бирь в Бирском районе пройдет второй республиканский слет учителей географии. На него соберутся около 400 участников из разных районов и городов Башкортостана.

Как сообщили в региональном отделении Русского географического общества, каждая команда представит на суд жюри информационные стенды по экологическим проблемам муниципальных образований и презентацию об особо охраняемых природных территориях (ООПТ). Интересным моментом слета станут экскурсии по достопримечательным местам Бирского района. Участникам будет предложено несколько маршрутов: дендропарк «Берендей», обзорная экскурсия по купеческому Бирску, поселение родовых поместий «Благодатная поляна», сельский гастрономический туризм на хуторе Медовый, знакомство с государственным природным заказником «Бирский», восхождение на легендарную гору Красную, которой активисты Бирского отделения РГО предлагают придать статус ООПТ.