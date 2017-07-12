Выживший: видео второго рождения десантника Рустама Набиева Фото: Коллаж Дмитрия Слезина | Видео: Влад Давыдов/Гульдар Сафиуллина Выживший: видео второго рождения десантника Рустама Набиева Фото: Коллаж Дмитрия Слезина | Видео: Влад Давыдов/Гульдар Сафиуллина

УФА, 12 июл 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

12 июля 2015 года около 22.45 произошел обвал крыши и стены в 4-этажном здании казармы 242-го учебного центра ВДВ в поселке Светлый. Рухнула часть здания, с 4-го по 1-й этажи, — под завалами оказались солдаты, которые спали после отбоя. Погибли 24 человека, пострадали еще 18: большинство из них — 19–21-летние парни, принявшие присягу накануне трагедии, 11 июля.

Спустя два года один из омских спасателей Влад Давыдов опубликовал видеозапись спасения уроженца Башкирии Рустама Набиева. Вот уже несколько лет Давыдов снимает рабочие моменты на камеру, закрепленную на шлеме.

Как рассказал Рустам Набиев, перенесший 16 операций и две клинических смерти и оставшийся без ног, на видео снят момент его спасения: «Я всё помню: как ноги откапывали, как вытаскивали. Жить очень хотелось». Он благодарит всех спасателей МЧС и всех тех, кто помогал вытаскивать его из-под завалов.

Спасательная операция, которую записала камера Давыдова на шлеме, длилась более 40 минут. Двое сотрудников МЧС выкапывали солдата из-под обломков, один из них взял за руку и придерживал голову зажатого под обломками парня. Периодически солдат приходил в сознание, спасатели говорили ему: «Держись, братуха!». Через полчаса, после того как гидравлический инструмент приподнял плиту, пострадавшего удалось вытащить из-под обломков.

Рустам Набиев тогда заново родился. 2017 год написал в его жизни две счастливые страницы. В начале года Набиев в Уфе в рамках Недели Звезд Хоккея стал чемпионом международного Кубка континента в составе сборной России по следж-хоккею.

3 июня он сыграл свадьбу со своей красавицей-невестой Индирой. Жизнь, подаренная тогда судьбой во второй раз десантнику Набиеву, продолжается, Рустам ждет новых счастливых свершений.

Пять призывников из Башкортостана погибли тогда в Омске: это — Рустам Шайхуллин из Салаватского района, Рустам Юмагулов из Сибая, Ранис Алтынбаев из Салаватского района, Фидан Мамлиев из Чекмагушевского района, Вадим Нафиков из Белорецка.