В Башкирии финансирование программы «Обеспечение общественной безопасности» увеличат на 30 млн рублей

УФА, 12 июл 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В Башкирии увеличат финансирование программы «Обеспечение общественной безопасности» на 30,6 млн рублей. Об этом сообщил на заседании президиума правительства республики председатель Госкомитета по ЧС Фарит Гумеров. Общий объем финансирования проекта, запланированного на 2015-2020 годы, составит 226,8 млн рублей.

В 2016 году в рамках этой программы были построены здания отделов полиции в Белебее и Белорецке. В 2017 году начинаются проектно-изыскательские работы по строительству нового здания Калининского РОВД Уфы, сообщил Фарит Гумеров.

Кроме того, бюджет республики дополнительно выделяет средства на приобретение автомобилей повышенной проходимости и ГСМ, камер уличного видеонаблюдения.