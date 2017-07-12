В Башкирии посреди июля выпал крупный град

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УФА, 12 июл 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Накануне вечером в нескольких районах Башкортостана выпал град размером с перепелиное яйцо. Фотографии частиц льда, выпавших посреди лета, опубликовали в интернете жители Гафурийского, Бурзянского, Кугарчинского, Стерлитамакского и Баймакского районов. Также известно, что крупный град в этот день выпал в населенных пунктах Поволжья — в Оренбургской, Челябинской, Самарской областях и других регионах.

Осадки в виде града — не редкость в России и республике нынешним летом. Тем не менее, как заверяют синоптики, после затяжного периода ненастья в Башкортостане совсем скоро наступят долгожданные жаркие дни. С 13 июля на Урал будет распространяться область повышенного давления. Вероятность осадков будет уже небольшой, температура воздуха к выходным постепенно повысится: ночью до +9,+14, днем до +24,+29 градусов.