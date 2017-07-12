Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 60.73 ↑

EUR 69.20 ↓

12 июля Среда

Уфа   °

Башкирия вошла в Топ-10 «зеленого рейтинга» экологической активности населения

ОБЩЕСТВО / Год экологии

УФА, 12 июл 2017. /ИА «Башинформ»/.

Башкирия вошла в Топ-10 «зеленого рейтинга» экологической активности населения. Рейтинг подготовлен в рамках Международного конкурса «Экотрадиция» и показывает уровень активности населения при формировании и развитии современных экологических традиций. Рейтинг основан на данных статистики поисковых запросов «Яндекса». Башкортостан оказался на 10 месте рейтинга, а возглавляет список Тюменская область.

Конкурс «Экотрадиция» стартовал в феврале 2016 года. «В 2015 году интерес к теме экологических традиций был нулевым. Сейчас мы наблюдаем совершенно другую картину, — считает автор проекта Ольга Лавлинская. — В текущем году в конкурсе приняли участие граждане России, Казахстана, Узбекистана и Белоруссии. В числе победителей престижного конкурса и юная жительница Башкирии Ульяна Симакова, занявшая почетное второе место».

Теги: экология,рейтинги,население
Лонгриды
background-image
Историко-культурный комплекс европейского уровня «Шульган-Таш»
background-image
Половодье-2017
Сможет ли Башкирия выйти сухой из большой воды?
background-image
Как не стать жертвой финансовых пирамид
background-image
Оттуда вы это знаете
Востребованы ли в эпоху интернета «бумажные» СМИ и телевидение в Башкирии
background-image
Диспансеризация 2017
Как жители Башкирии могут ее пройти
background-image
Пять самых ярких афоризмов Игоря Захаркина
background-image
12 потайных мест «Уфа-Арены»
background-image
Воздушные ворота Уфы
background-image
Почему дети ходили в школу по железной дороге?
background-image
Как устроились депутаты госдумы от Башкирии
background-image
Лёд тронулся: катки Башкирии
background-image
Что нужно знать жителям юга Башкирии и зауралья перед тем, как прийти на избирательные участки 18 сентября 2016 года
background-image
Как уфимцам не заблудиться на таганае
background-image
Как уфимцам отправиться в однодневный сплав по реке юрюзань
background-image
Давлеканово — территория возможностей
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb" -->
закрыть