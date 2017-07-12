УФА, 12 июл 2017. /ИА «Башинформ»/.

Башкирия вошла в Топ-10 «зеленого рейтинга» экологической активности населения. Рейтинг подготовлен в рамках Международного конкурса «Экотрадиция» и показывает уровень активности населения при формировании и развитии современных экологических традиций. Рейтинг основан на данных статистики поисковых запросов «Яндекса». Башкортостан оказался на 10 месте рейтинга, а возглавляет список Тюменская область.

Конкурс «Экотрадиция» стартовал в феврале 2016 года. «В 2015 году интерес к теме экологических традиций был нулевым. Сейчас мы наблюдаем совершенно другую картину, — считает автор проекта Ольга Лавлинская. — В текущем году в конкурсе приняли участие граждане России, Казахстана, Узбекистана и Белоруссии. В числе победителей престижного конкурса и юная жительница Башкирии Ульяна Симакова, занявшая почетное второе место».