Новый формат ВХЛ: Учалы и две команды китайцев

УФА, 11 июл 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

Федерация хоккея России утвердила состав участников чемпионата Высшей хоккейной лиги сезона 2017/18. В новом сезоне выступят 27 клубов. Среди них — учалинский «Горняк», пошедший на повышение (ранее команда играла в Молодежной хоккейной лиге-Б).

Помимо «Горняка» (Учалы) впервые сыграют в этом чемпионате «Металлург» (Новокузнецк), ЦСК ВВС (Самара), а также две китайские команды «Куньлунь Ред Стар Хэйлунцзян» (Харбин) и «Цен Тоу» (Цзилинь).

Клубы «Ариада-НХ» (Волжск), «Динамо» (Балашиха), «Кристалл» (Саратов) и ТХК (Тверь) не выступят в следующем сезоне.