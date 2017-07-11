«Салават Юлаев» подписал контракт с жестким защитником Григорием Паниным Фото: из открытых источников «Салават Юлаев» подписал контракт с жестким защитником Григорием Паниным Фото: из открытых источников

УФА, 11 июл 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

ХК «Салават Юлаев» подписал контракт с защитником Григорием Паниным. Одностороннее соглашение рассчитано на один сезон.

В прошлом сезоне Панин выступал за московский ЦСКА.

Генеральный менеджер ХК «Салават Юлаев» Леонид Вайсфельд так прокомментировал приобретение: «Мы с тренерами посчитали, что нам нужны восемь взрослых защитников, на сегодняшний день у нас их семь. Панин — опытный защитник, все знают, что он жесткий. С моей точки зрения это очень командный игрок, который хорошо играет по заданию, а для нас это важно. Есть некоторые проблемы, что первые восемь матчей в чемпионате он сыграть не сможет, потому что дисквалифицирован, но у нас есть ребята, которые смогут сыграть».