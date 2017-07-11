В Уфе на улице М. Карима ремонт теплотрассы продолжится до октября Фото: администрация Уфы
В Уфе на улице М. Карима ремонт теплотрассы продолжится до октября
В Уфе на улице М. Карима ремонт теплотрассы продолжится до октября Фото: администрация Уфы
УФА, 11 июл 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.
В Уфе на улице М. Карима продолжается реконструкция тепломагистрали. В связи с этим ограничивается проезд транспорта. Как сообщили в мэрии, движение на участке от Коммунистической до Чернышевского будет закрыто до 24.00 1 октября.
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