В Уфе на улице М. Карима ремонт теплотрассы продолжится до октября Фото: администрация Уфы В Уфе на улице М. Карима ремонт теплотрассы продолжится до октября Фото: администрация Уфы

УФА, 11 июл 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В Уфе на улице М. Карима продолжается реконструкция тепломагистрали. В связи с этим ограничивается проезд транспорта. Как сообщили в мэрии, движение на участке от Коммунистической до Чернышевского будет закрыто до 24.00 1 октября.