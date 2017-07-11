Второй день бессрочной голодовки обманутых дольщиков в Уфе: визит представителей власти, жалобы на самочувствие и шумные «соседи» Фото: автор





















Второй день бессрочной голодовки обманутых дольщиков в Уфе: визит представителей власти, жалобы на самочувствие и шумные «соседи» Фото: автор

УФА, 11 июл 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В уфимском долгострое на пересечении улиц Кирова и Пархоменко продолжается голодовка обманутых дольщиков жилищно-строительного кооператива «Дуслык-Строй». Как сообщалось ранее, уфимцы, доведенные до отчаянного шага, хотят добиться расторжения договора с действующим застройщиком. По словам участников акции, их посетил представитель правительства республики. Было написано заявление в прокуратуру, чтобы еще раз проверили, есть ли признаки состава уголовного преступления со стороны застройщика.

«Мы хотим, чтобы город выполнил рекомендации межведомственной комиссии. А именно, чтобы застройщик — Региональный общественный фонд «Спортивно-реабилитационный центр инвалидов по зрению «Луч» РБ — передал жилищно-строительному кооперативу «Дуслык-Строй» земельный участок и право собственности на жилой дом и пристрой по улице Кирова, 43/2, для завершения строительства и ввода объекта в эксплуатацию. Как инвесторы мы свои обязательства выполнили», — сообщила участница голодовки Марина.

В акции принимают участие 11 дольщиков, двое из них голодают на рабочих местах. Обустроились они на шестом этаже. Выбор был неслучайный, так как верхние этажи залило водой, крыши нет, а на нижних этажах живут бездомные. Женщинам пришлось нанять охрану. Ночью почти не спали. На втором этаже живут шесть бездомных — три женщины и три мужчины с собакой. Они всю ночь шумели. Отмечается, что, в отличие от дольщиков, у «соседей» все обустроено для проживания в чужом доме, вплоть до места приготовления еды.

Сегодня женщины в возрасте от 40 до 70 лет чувствуют себя гораздо хуже, чем в первый день голодовки: начались головные боли, давление дает о себе знать, слабость. Если кому-то совсем станет плохо, другие заменят.

«Скорее всего, придется обратиться за медицинской помощью, — отметила одна из участниц голодовки. — Но это не значит, что мы перестанем бороться. Голодовка у нас бессрочная, и мы намерены добиваться своих требований».

Голодающие ждут, когда их посетят представители администрации Уфы и Регионального общественного фонда «Спортивно-реабилитационный центр инвалидов по зрению «Луч» РБ.

Сегодня их посетил представитель Госкомитета республики по строительству и архитектуре. Вопрос включения данного объекта в сводный перечень проблемных объектов Башкортостана будет рассмотрен на очередном заседании межведомственной комиссии.

«У дольщиков сегодня есть надежда на решение суда, которое им позволит при продаже нежилого помещения на эти средства достраивать жилую часть долгостроя», — отметили в ведомстве.

Госстрой РБ планирует принять участие в судебном процессе признания кооперативом права собственности на объект незавершенного строительства. Другими словами, сегодня дольщики хотят завершить строительство силами собственного кооператива.

Участница голодовки Марина рассказала, что в ожидании окончания строительства обманутым дольщикам приходится жить, где придется: у родственников, в гараже, на съемных квартирах. Трое уже умерли, так и не дождавшись заветных квадратных метров.