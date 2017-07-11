Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 60.30 ↓

EUR 68.77 ↑

11 июля Вторник

Уфа   °

Пять городов Башкирии получили более 22,5 млн рублей на благоустройство парков

ПОЛИТИКА

Пять городов Башкирии получили более 22,5 млн рублей на благоустройство парков Фото: Олег Яровиков

Пять городов Башкирии получили более 22,5 млн рублей на благоустройство парков Фото: Олег Яровиков

УФА, 11 июл 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В Башкортостане проект единороссов «Парки малых городов» реализуется в пяти городах — Белебее, Белорецке, Благовещенске, Учалах и Кумертау. Общая сумма финансирования на 2017 год составила более 22,5 млн рублей, из них 18,7 млн выделены из федерального бюджета, остальные — из республиканского, сообщили в региональном отделении партии.

В республике уже достигнуты качественные результаты реализации — во всех пяти муниципалитетах проведены общественные слушания. На основании пожеланий и предложений самих горожан были определены мероприятия по благоустройству парков, утверждены их дизайн-проекты. Состоялись выездные совещания на местах с главами и инициативными группами граждан Благовещенска и Белебея. По остальным территориям проведены селекторные совещания в формате видеоконференций.

«Мероприятия по благоустройству парков в городах идут согласно плану реализации проекта, но нам еще предстоит большая работа для воплощения задуманного в жизнь. Общественный контроль над каждым этапом по благоустройству парков, несомненно, наилучшим образом влияет на качество выполняемых работ», — считает координатор проекта в Башкортостане Александр Дёгтев.

Согласно условиям, участниками могут стать только небольшие города с населением до 250 тысяч жителей. Под этот критерий попадают более 20 муниципалитетов республики. Те, кто не вошел в список на благоустройство в этом году, еще имеют возможность поучаствовать, так как проект долгосрочный и рассчитан на три года.

Всего в России в рамках реализации «Парков малых городов» в первом полугодии было проведено 694 мероприятия, все работы будут завершены до конца года. Такое заявление сделал федеральный координатор партпроекта, депутат Госдумы Владимир Панов, выступая на заседании президиума генсовета партии «Единая Россия», где были подведены итоги работы федеральных партийных проектов за I полугодие 2017 года.

По его словам, региональные координаторы партпроекта лично примут участие в открытии парков после окончания работ.

«До конца года будет выполнен первый этап реализации. Региональные координаторы проекта «Парки малых городов» лично оценят качество выполненных работ, а также подведут итоги реализации проекта в 2017 году», — резюмировал Владимир Панов.

Теги: партпроекты,Парки малых городов
Лонгриды
background-image
Историко-культурный комплекс европейского уровня «Шульган-Таш»
background-image
Половодье-2017
Сможет ли Башкирия выйти сухой из большой воды?
background-image
Как не стать жертвой финансовых пирамид
background-image
Оттуда вы это знаете
Востребованы ли в эпоху интернета «бумажные» СМИ и телевидение в Башкирии
background-image
Диспансеризация 2017
Как жители Башкирии могут ее пройти
background-image
Пять самых ярких афоризмов Игоря Захаркина
background-image
12 потайных мест «Уфа-Арены»
background-image
Воздушные ворота Уфы
background-image
Почему дети ходили в школу по железной дороге?
background-image
Как устроились депутаты госдумы от Башкирии
background-image
Лёд тронулся: катки Башкирии
background-image
Что нужно знать жителям юга Башкирии и зауралья перед тем, как прийти на избирательные участки 18 сентября 2016 года
background-image
Как уфимцам не заблудиться на таганае
background-image
Как уфимцам отправиться в однодневный сплав по реке юрюзань
background-image
Давлеканово — территория возможностей
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb" -->
закрыть