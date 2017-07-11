Пять городов Башкирии получили более 22,5 млн рублей на благоустройство парков Фото: Олег Яровиков Пять городов Башкирии получили более 22,5 млн рублей на благоустройство парков Фото: Олег Яровиков

УФА, 11 июл 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В Башкортостане проект единороссов «Парки малых городов» реализуется в пяти городах — Белебее, Белорецке, Благовещенске, Учалах и Кумертау. Общая сумма финансирования на 2017 год составила более 22,5 млн рублей, из них 18,7 млн выделены из федерального бюджета, остальные — из республиканского, сообщили в региональном отделении партии.

В республике уже достигнуты качественные результаты реализации — во всех пяти муниципалитетах проведены общественные слушания. На основании пожеланий и предложений самих горожан были определены мероприятия по благоустройству парков, утверждены их дизайн-проекты. Состоялись выездные совещания на местах с главами и инициативными группами граждан Благовещенска и Белебея. По остальным территориям проведены селекторные совещания в формате видеоконференций.

«Мероприятия по благоустройству парков в городах идут согласно плану реализации проекта, но нам еще предстоит большая работа для воплощения задуманного в жизнь. Общественный контроль над каждым этапом по благоустройству парков, несомненно, наилучшим образом влияет на качество выполняемых работ», — считает координатор проекта в Башкортостане Александр Дёгтев.

Согласно условиям, участниками могут стать только небольшие города с населением до 250 тысяч жителей. Под этот критерий попадают более 20 муниципалитетов республики. Те, кто не вошел в список на благоустройство в этом году, еще имеют возможность поучаствовать, так как проект долгосрочный и рассчитан на три года.

Всего в России в рамках реализации «Парков малых городов» в первом полугодии было проведено 694 мероприятия, все работы будут завершены до конца года. Такое заявление сделал федеральный координатор партпроекта, депутат Госдумы Владимир Панов, выступая на заседании президиума генсовета партии «Единая Россия», где были подведены итоги работы федеральных партийных проектов за I полугодие 2017 года.

По его словам, региональные координаторы партпроекта лично примут участие в открытии парков после окончания работ.

«До конца года будет выполнен первый этап реализации. Региональные координаторы проекта «Парки малых городов» лично оценят качество выполненных работ, а также подведут итоги реализации проекта в 2017 году», — резюмировал Владимир Панов.