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11 июля Вторник

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В Башкирии экс-мэру Агидели смягчили приговор

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

В Башкирии экс-мэру Агидели смягчили приговор Фото: автор

В Башкирии экс-мэру Агидели смягчили приговор Фото: автор

УФА, 11 июл 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкортостане суд признал достаточными собранные Нефтекамским межрайонным следственным отделом доказательства для вынесения приговора бывшему главе администрации города Агидели 48-летнему Олегу Крысину. Он признан виновным по статье «Получение взятки». Экс-чиновнику назначили наказание в виде семи лет и двух месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, а также оштрафовали на шесть миллионов рублей. Кроме того, он два года не имеет права занимать должности, связанные с государственной и муниципальной службой. Олега Крысина взяли под стражу в зале суда.

Как сообщалось ранее, инцидент произошел год назад. 11 августа 2016 года главу администрации Агидели поймали с поличным, когда он получил 450 тысяч рублей от представителя коммерческого предприятия.

Чиновник пообещал без конкурса выделить фирме 10 тысяч кубометров грунта, а за это потребовал крупное вознаграждение. Тогда предприниматель рассказал обо всем полицейским. При передаче 450 тысяч рублей взятки, мэра задержали сотрудники регионального управления ФСБ.

Судом он был временно отстранен от занимаемой должности и помещен под домашний арест. Следователи наложили арест на имущество чиновника — счета, трехкомнатную квартиру в Нефтекамске и акции.

В пресс-службе следственного управления СКР по РБ сообщили, что осужденный посчитал вынесенный приговор слишком суровым, и обжаловал его в апелляционном порядке. Экс-чиновник указал, что не виновен, и его следует оправдать. Апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда РБ наказание было снижено до пяти лет лишения свободы, сумма штрафа также уменьшилась наполовину. В остальной части приговор суда оставили без изменения, апелляционную жалобу осужденного и его защитников не удовлетворили.

Теги: СКР по РБ,получение взятки
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