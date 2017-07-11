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11 июля Вторник

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Радулову в звездном «Далласе» оставили его любимый 47-й номер

СПОРТ

УФА, 11 июл 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

Новички «Даллас Старз» определились с игровыми номерами на предстоящий сезон в Национальной хоккейной лиге. Александру Радулову, обладателю Кубка Гагарина-2011 в составе уфимского «Салавата Юлаева», позволили оставить свой любимый №47.

Интересно, что в этой «зеленой» команде, кроме Радулова, в этом сезоне есть еще одна ниточка, ведущая от и к зелено-белому «Салавату». Бывший коллега воспитанника уфимского хоккея Андрея Василевского по «Тампе» Бен Бишоп тоже включен в состав амбициозной команды из Далласа. Он также сохранил свой 30 номер, под которым выступал за «Лайтнинг».

«Бишоп подписал контракт на шесть лет. Он хотел играть в команде, которая будет побеждать. Это показало всем в лиге, что к нам стоит идти, что у нас победный настрой», — отмечает генеральный менеджер «Далласа» Джим Нилл.

Теги: хоккей,НХЛ
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