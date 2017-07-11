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11 июля Вторник

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В Башкирии в июле меняется расписание электричек из-за ремонта на станции Урман

ЭКОНОМИКА|ДЕНЬГИ

В Башкирии в июле меняется расписание электричек из-за ремонта на станции Урман Фото: Госкомтранс РБ

В Башкирии в июле меняется расписание электричек из-за ремонта на станции Урман Фото: Госкомтранс РБ

УФА, 11 июл 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

До конца июля меняется расписание электричек в связи с ремонтом путей на станции Урман. Здесь нужно заменить железнодорожные брусы и переводные механизмы стрелок, объяснили в Госкомтрансе РБ.

24, 26, 28, 31 июля поезд № 6423 Кропачево — Дема отправится в 04.28, в Ашу прибудет в 05.38 и отправится оттуда в 06.02; прибытие в Дему в 08.28, на три минуты позже обычного.

24, 26, 28, 31 июля поезд № 6404 Уфа — Улу-Теляк отправится в 06.00 и прибудет в 07.51 (вместо 06.05 — 07.54).

На железной дороге время указывается московское.

Теги: электрички,расписание,ремонт
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