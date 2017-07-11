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11 июля Вторник

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В Башкирии подсчитали безработных

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В Башкирии подсчитали безработных Фото: Олег Яровиков

В Башкирии подсчитали безработных Фото: Олег Яровиков

УФА, 11 июл 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

По информации Минтруда Башкортостана, к концу полугодия в республике насчитывалось около 22 тысяч официально зарегистрированных безработных и 45,5 тысячи вакантных мест.

За первые шесть месяцев текущего года с регистрационного учета в связи с трудоустройством были сняты 33,7 тысячи человек. Еще свыше 2,2 тысячи безработных снялись с учета для получения профессионального обучения или дополнительного профобразования по направлению службы занятости.

К 1 июля уровень регистрируемой безработицы составил в республике 1,09 процента.

Коэффициент напряженности или соотношение численности незанятых к числу вакансий равен 0,5. На одного безработного жителя региона приходится сейчас два вакантных места.

Как сообщало агентство «Башинформ», по данным обследований в среднем за март-май этого года, численность рабочей силы в регионе достигает почти 1,959 млн человек.

Численность безработных, в соответствии со стандартами Международной организации труда, составляет около 108 тысяч человек.

Уровень общей безработицы, согласно стандартам МОТ, равен 5,5 процента.

Теги: занятость населения,рынок труда
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