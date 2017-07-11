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11 июля Вторник

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Константин Толкачев представит в Госдуме мониторинг ситуации по противодействию экстремизму

ПОЛИТИКА

Константин Толкачев представит в Госдуме мониторинг ситуации по противодействию экстремизму Фото: Олег Яровиков

Константин Толкачев представит в Госдуме мониторинг ситуации по противодействию экстремизму Фото: Олег Яровиков

УФА, 11 июл 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Председатель Госсобрания Башкортостана Константин Толкачев примет участие в заседании Президиума Совета законодателей Российской Федерации, которое состоится 13 июля в Государственной Думе. Спикер регионального парламента намерен выступить с докладом перед законодателями России. Парламентарии рассмотрят ход реализации полномочий в области противодействия терроризму и экстремистской деятельности на региональном уровне, законодательное обеспечение проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года. Также будет представлен мониторинг реализации миграционного законодательства. В обсуждении первых двух вопросов запланировано участие Комиссии Совета законодателей по вопросам законодательного обеспечения национальной безопасности и противодействию коррупции, которую возглавляет Константин Толкачев.

«Тема эффективного противодействия экстремизму и терроризму в той или иной степени затрагивает интересы всех жителей страны. Проведенный нами в регионах мониторинг показал, что на местах совершенствуется нормативная правовая база, продуктивно работают антитеррористические комиссии и оперативные штабы, особое внимание уделяется контрпропаганде радикальной идеологии через СМИ и в интернете, — прокомментировал предстоящее выступление председатель Госсобрания РБ. — В то же время сами экстремистские силы используют новые формы и арсеналы средств, меняют тактику, растут масштабы их деятельности. Отмечены случаи попыток вербовки представителей органов власти, силовых структур, проникновения экстремистов в общественные организации».

Константин Толкачев уверен, что для более эффективного противодействия этому злу нужно быть на шаг впереди него. Назрела необходимость совершенствования законодательства в сфере борьбы с экстремизмом и терроризмом. Депутаты предлагают ввести административную и уголовную ответственность за несоблюдение требований антитеррористической защищенности всех объектов, подлежащих такой защите, установить административную ответственность за распространение информации о террористической организации, усовершенствовать Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» таким образом, чтобы не допускалось безнаказанное распространение противоправной информации в социальных сетях.

Теги: Госдума,Константин Толкачев
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