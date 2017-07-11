Башкирия в федеральных СМИ: разоблачение в Кушнаренково, «зоны» для туристов, «подарочек» из Крыма

УФА, 11 июл 2017. /ИА «Башинформ»/.

В первом квартале этого года, по данным Росстата, розничные продажи выросли в 21 регионе России. При этом доходы населения увеличились в 34 регионах. Больше и чаще стали покупать товары жители Московской, Ленинградской, Омской областей, Республики Башкортостан, сообщает на своем сайте «Российская газета».

На этом же портале новость об обнаружении в детском лагере «Горский» в селе Кушнаренково сотрудницы, судимой за убийство и отбывшей наказание, что категорически не допускает Трудовой кодекс. Сотрудницу уволили, а в отношении директора лагеря прокуратура возбудила административное дело.

Об этом же событии, воздавая должное бдительности прокуратуры, сообщает читателям и агентство «Интерфакс».

Лагерную тему не обходят и «Аргументы недели», которые информацию о развитии кластерного туризма в Башкирии озаглавили с явным намеком: «Для гостей Башкирии готовят семь зон». Заинтригованный таким заголовком читатель уже потом узнает, что речь идет о территориях, где планируется создать эти самые кластеры.

О том, что Арбитражный суд Башкирии рассматривает сейчас по существу иск «Роснефти» и подконтрольной ей «Башнефти» к АФК «Система» и компании «Система-Инвест» о взыскании 170,6 млрд рублей убытков, напоминает ТАСС.

«Интерфакс» и «Коммерсантъ» дают нефтяную информацию поновее: «Роснефть» заказала геологу-аудитору ревизию «Башнефти». Для независимого аудита проектных решений при разработке 54 месторождений «Башнефти» за 2012-2016 годы «Роснефть» привлекла зарубежную фирму DeGolyer and MacNaughton.

А в это время бывшие топ-менеджеры «Башнефти» ушли от владельца Антипинского НПЗ, сообщает РБК.

Причем команда бывших топ-менеджеров «Башнефти» во главе с ее первым вице-президентом Михаилом Ставским только в начале этого года пришла в «Новый поток» Дмитрия Мазурова, чтобы развивать бизнес в области добычи.

О том, как идет процесс перехода транспорта России на газомоторное топливо, в интервью «Интерфаксу» рассказал заместитель министра энергетики РФ Кирилл Молодцов. Перечисляя те немногие регионы, в которых ГМТ наиболее распространено, замминистра назвал Башкирию и Крым.

Если уж говорить об этих двух регионах, то как не напомнить, что Крым на днях решил передать Башкирии детский санаторий в Евпатории. Это и делают региональные редакции «Коммерсанта» и «Московского комсомольца», называя это «подарком» и не забывая отметить, что подарочек-то требует восстановления.

Не всем нравится Крым, многие предпочитают отдыхать в Турции. Хотя иногда и сталкиваются с преодолением трудностей. Рейс авиакомпании «Норд Стар» Уфа — Анталья (Турция), задержанный по решению перевозчика более чем на два дня, выполнила авиакомпания «Ямал», сообщает «Интерфакс-Поволжье».

РИА Новости сообщает о неблаговидном поступке жителя башкирского села, ранившего трех девочек из пневматического ружья.

Зато другой житель спас двухлетнего мальчика. Как передает ТАСС, в селе Александровка Туймазинского района во время пожара 47-летний Константин Биккерт, проникнув внутрь горящего дома через разбитое окно, вытащил ребенка и на своем автомобиле отвез его в больницу города Туймазы. Сейчас ребенок находится в Республиканском ожоговом центре Уфы.

Разоблачая под грифом «секретно», «Уральский Чернобыль» и другие трагедии, о которых молчали в СССР», «Пятый канал» добрался и до самой крупной в истории России и Советского Союза железнодорожной катастрофы под Улу-Теляком в начале лета 1989 года, сделав открытие, что она «произошла в низине под городом Аша».

Хорошие новости, видимо, не привлекают журналистов. Если уж не о пожаре, то хотя бы об инфляции. В Башкирии в июне она составила 0,9%, с начала года — 2,2%, сообщает «Интерфакс-Поволжье».