В Уфе эксперты выявили недочеты при строительстве дороги Дема - Затон Фото: Госкомитет РБ по транспорту и дорожному хозяйству В Уфе эксперты выявили недочеты при строительстве дороги Дема - Затон Фото: Госкомитет РБ по транспорту и дорожному хозяйству

УФА, 10 июл 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Реализация федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» позволяет ужесточить контроль над качеством выполняемых работ.

Как сообщили в пресс-службе Госкомтранса республики, эксперты уже проверили дорожные объекты «8 Марта — Алексеевка» и «Дема — Затон».

Специалистами дорожной лаборатории Управления дорожного хозяйства Башкортостана были взяты вырубки асфальта. После проведения испытаний асфальтобетонной смеси комиссия выдаст заключение. Важно не допустить расхождений с действующими ГОСТами, подчеркнули в Госкомтрансе региона.

«Приоритетные направления в нашей сегодняшней работе – качество и безопасность. Именно поэтому мы кропотливо проверяем каждый объект. На объекте «Дема — Затон» выявили несоответствие поперечного уклона дорожного полотна. Впоследствии это может обернуться тем, что водоотведение будет неверным, начнет скапливаться вода. Все это приведет к преждевременному повреждению дорожного покрытия. Поэтому подрядная организация в установленные сроки устранит нарушение в рамках гарантийных обязательств, то есть за свой счет», — отметил заместитель председателя Гостранса РБ Марат Ишмухаметов.

По его словам, работа команды специалистов помогает преждевременно выявить проблемы асфальтобетонного полотна и приложить максимум усилий для комфортного передвижения по дорогам республики. Уже в конце этой недели ожидаются результаты экспертизы по асфальтобетонной смеси.