Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 60.37

EUR 68.94

10 июля Понедельник

Уфа   °

В Уфе эксперты выявили недочеты при строительстве дороги Дема - Затон

ЭКОНОМИКА|ДЕНЬГИ

В Уфе эксперты выявили недочеты при строительстве дороги Дема - Затон Фото: Госкомитет РБ по транспорту и дорожному хозяйству

В Уфе эксперты выявили недочеты при строительстве дороги Дема - Затон Фото: Госкомитет РБ по транспорту и дорожному хозяйству

УФА, 10 июл 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Реализация федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» позволяет ужесточить контроль над качеством выполняемых работ.

Как сообщили в пресс-службе Госкомтранса республики, эксперты уже проверили дорожные объекты «8 Марта — Алексеевка» и «Дема — Затон».

Специалистами дорожной лаборатории Управления дорожного хозяйства Башкортостана были взяты вырубки асфальта. После проведения испытаний асфальтобетонной смеси комиссия выдаст заключение. Важно не допустить расхождений с действующими ГОСТами, подчеркнули в Госкомтрансе региона.

«Приоритетные направления в нашей сегодняшней работе – качество и безопасность. Именно поэтому мы кропотливо проверяем каждый объект. На объекте «Дема — Затон» выявили несоответствие поперечного уклона дорожного полотна. Впоследствии это может обернуться тем, что водоотведение будет неверным, начнет скапливаться вода. Все это приведет к преждевременному повреждению дорожного покрытия. Поэтому подрядная организация в установленные сроки устранит нарушение в рамках гарантийных обязательств, то есть за свой счет», — отметил заместитель председателя Гостранса РБ Марат Ишмухаметов.

По его словам, работа команды специалистов помогает преждевременно выявить проблемы асфальтобетонного полотна и приложить максимум усилий для комфортного передвижения по дорогам республики. Уже в конце этой недели ожидаются результаты экспертизы по асфальтобетонной смеси.

Теги: строительство,дороги
Лонгриды
background-image
Историко-культурный комплекс европейского уровня «Шульган-Таш»
background-image
Половодье-2017
Сможет ли Башкирия выйти сухой из большой воды?
background-image
Как не стать жертвой финансовых пирамид
background-image
Оттуда вы это знаете
Востребованы ли в эпоху интернета «бумажные» СМИ и телевидение в Башкирии
background-image
Диспансеризация 2017
Как жители Башкирии могут ее пройти
background-image
Пять самых ярких афоризмов Игоря Захаркина
background-image
12 потайных мест «Уфа-Арены»
background-image
Воздушные ворота Уфы
background-image
Почему дети ходили в школу по железной дороге?
background-image
Как устроились депутаты госдумы от Башкирии
background-image
Лёд тронулся: катки Башкирии
background-image
Что нужно знать жителям юга Башкирии и зауралья перед тем, как прийти на избирательные участки 18 сентября 2016 года
background-image
Как уфимцам не заблудиться на таганае
background-image
Как уфимцам отправиться в однодневный сплав по реке юрюзань
background-image
Давлеканово — территория возможностей
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb" -->
закрыть