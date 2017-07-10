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10 июля Понедельник

Уфа   °

В Уфе дольщики знаменитого недостроя объявили о голодовке

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

В Уфе дольщики знаменитого недостроя объявили о голодовке Фото: ИА «Башинформ»

В Уфе дольщики знаменитого недостроя объявили о голодовке Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 10 июл 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Уфимцы, вложившие свои средства в строительство многоквартирного доме на пересечении улиц Кирова и Пархоменко, объявили о голодовке. Обманутые дольщики ЖСК «Дуслык-строй» хотят добиться расторжения договора с действующим застройщиком.

В отношении инвестора и заказчика строительства 10-этажного многоквартирного жилого дома, а также председателя правления ЖСК возбуждены уголовные дела. По данным прокуратуры, нарушив проектно-сметную документацию, они заключили с гражданами договоры купли-продажи 99 квартир на сумму более 307 млн рублей. Деньги пайщиков обвиняемые потратили на собственные цели. Ущерб потерпевшим гражданам не возмещен.

Возмущенные уфимцы повесили на стене дома плакаты со своими требованиями о завершении строительства.

Теги: обманутые дольщики,голодовка
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