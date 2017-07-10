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10 июля Понедельник

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В Башкирии МФЦ проведут Дни открытых дверей для предпринимателей

ЭКОНОМИКА|ДЕНЬГИ

УФА, 10 июл 2017. /ИА «Башинформ»/.

В Башкирии 13 июля отделения Центра оказания услуг «Мои документы» проводят Дни открытых дверей для предпринимателей. Как сообщили в Минэкономразвития РБ, бизнесмены смогут получить информацию от специалистов Роспотребнадзора о порядке проведения плановых и внеплановых проверок, объявления юрлицам и ИП предостережений о нарушении обязательных требований, обзоров основных нарушений санитарно-эпидемиологических требований, требований технических регламентов Таможенного союза, нарушений нормативных правовых актов в области защиты прав потребителей.

Акция проводится 13 июля с 10.00 до 16.00 в следующих офисах:

Уфа, ул. М. Рыльского, 2/1,

Кумертау, ул. Гафури, 35,

Стерлитамак, ул. Худайбердина, 83,

Белебей, ул. Революционеров, 3,

Туймазы, ул. С. Юлаева, 69а,

Нефтекамск, ул. Строителей, 59,

Октябрьский, ул. Кортунова, 15,

Бирск, ул. Корочкина, 4,

Давлеканово, ул. Победы, 5,

Белорецк, ул. Пятого Июля, 3,

Сибай, ул. Горького, 74,

Салават, ул. Ленина, 11,

Месягутово, ул. И. Усова, 3.

Телефон контакт-центра МФЦ: (347)246-55-33.

Теги: мфц,предприниматели
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