В Башкирии МФЦ проведут Дни открытых дверей для предпринимателей
УФА, 10 июл 2017. /ИА «Башинформ»/.
В Башкирии 13 июля отделения Центра оказания услуг «Мои документы» проводят Дни открытых дверей для предпринимателей. Как сообщили в Минэкономразвития РБ, бизнесмены смогут получить информацию от специалистов Роспотребнадзора о порядке проведения плановых и внеплановых проверок, объявления юрлицам и ИП предостережений о нарушении обязательных требований, обзоров основных нарушений санитарно-эпидемиологических требований, требований технических регламентов Таможенного союза, нарушений нормативных правовых актов в области защиты прав потребителей.
Акция проводится 13 июля с 10.00 до 16.00 в следующих офисах:
Уфа, ул. М. Рыльского, 2/1,
Кумертау, ул. Гафури, 35,
Стерлитамак, ул. Худайбердина, 83,
Белебей, ул. Революционеров, 3,
Туймазы, ул. С. Юлаева, 69а,
Нефтекамск, ул. Строителей, 59,
Октябрьский, ул. Кортунова, 15,
Бирск, ул. Корочкина, 4,
Давлеканово, ул. Победы, 5,
Белорецк, ул. Пятого Июля, 3,
Сибай, ул. Горького, 74,
Салават, ул. Ленина, 11,
Месягутово, ул. И. Усова, 3.
Телефон контакт-центра МФЦ: (347)246-55-33.