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10 июля Понедельник

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Наставник «Салавата Юлаева» Эркка Вестерлунд: «Уфа - великий город для хоккея, он должен получить максимальный результат»

СПОРТ

Наставник «Салавата Юлаева» Эркка Вестерлунд: «Уфа - великий город для хоккея, он должен получить максимальный результат»

Фото: Дмитрий Слезин | Видео: Дмитрий Слезин

Наставник «Салавата Юлаева» Эркка Вестерлунд: «Уфа - великий город для хоккея, он должен получить максимальный результат»

Фото: Дмитрий Слезин

УФА, 10 июл 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

На льду «Уфа-Арены» 10 июля прошла открытая для СМИ тренировка уфимского «Салавата Юлаева». Она стала первой после медосмотра, который был организован для команды в конце прошлой недели. «Салават Юлаев», разделенный на синих и зеленых, около часа отрабатывал различные упражнения под руководством финских наставников. Главный тренер Эркка Вестерлунд руководил процессом, то и дело, примыкая то к одной, то к другой группе. Успешно справлялся с ролью переводчика тренер Николай Цулыгин.

Не было среди тренирующихся легионеров Филиппа Ларсена и Теему Хартикайнена, они возвратятся в строй после залечивания травм. Не было пока и шведской звезды Линуса Умарка, но с ним всё в порядке.

После занятия Вестерлунд прокомментировал для прессы старт тренировок своей команды и ответил на другие вопросы.

— Почему так поздно команда вышла из отпуска?

— У нас достаточно времени на тренировки. У ребят было задание на лето, они тренировались, все находятся в хороших кондициях. Времени еще достаточно до начала чемпионата.

— Какие ожидания от сезона, задачи, поставленные перед командой?

— Мы концентрируемся на той работе, которую делаем сейчас. Результат придет, ведь он продукт тренировок.

— Какой минимальный результат будете считать удовлетворительным?

— Уфа — один из крупнейших хоккейных центров в России. Великий город для хоккея, и он должен получить максимальный результат. Первоначальным этапом мы считаем выход в плей-офф.

— Вы на льду не особо вмешиваетесь в тренерский процесс. Как вы оцените работу своего тренерского штаба?

— У меня есть отличный ассистент в тренерской работе — Коля (хлопает по плечу Николая Цулыгина — авт.) У нас очень хорошая команда тренеров и каждый знает, кто за что отвечает. На льду в основном занимаются Томи и Ханну, а я лидер этой команды, моя задача объединить всех.

— Этим летом появилось много молодежи, можете сказать, кто поедет на сборы в Финляндию?

— Это сложно, потому что у нас есть много хороших игроков. И взрослых, и молодых. Я думаю, что в среду мы решим, кто из молодых поедет в Финляндию. Я бы взял как можно больше людей.

— Филипп Ларсен на сайте КХЛ находится в списке травмированных, у Хартикайнена была травма. Все восстановились к началу сборов?

— Ларсен в порядке, он начинает тренироваться. Теему, может быть, начнет тренировки отдельно от команды. Первая неделя будет для него втягивающей. Кататься на коньках он уже может.

Теги: хоккей,КХЛ,предсезонка
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