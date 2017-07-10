Вступили в силу новые правила регистрации транспортных средств Фото: Башинформ Вступили в силу новые правила регистрации транспортных средств Фото: Башинформ

УФА, 10 июл 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Из перечня обязательных для регистрации документов исключается полис ОСАГО. Сведения о нем будут получать в электронном виде, сообщает ТАСС. МВД России изменило правила регистрации транспортных средств в Госавтоинспекции, а также внесло корректировки в административный регламент ведомства. Изменения вступают в силу в понедельник, 10 июля.

Документ уточняет порядок регистрации транспортных средств с измененными в результате естественного износа, коррозии или ремонта идентификационными номерами. При возможности идентификации таких транспортных средств их смогут зарегистрировать.

Новые правила предусматривают возможность предоставления транспортного средства непосредственно в место его осмотра, минуя процедуру проверки и комплектации документов. Это допустимо, если заявление подавалось через Единый портал госуслуг. При этом из перечня документов, обязательных для регистрации транспортного средства, исключен полис ОСАГО. Получение сведений о нем предусмотрено в электронном виде.

Новые правила упрощают регистрацию транспортных средств для людей с ограниченными возможностями.