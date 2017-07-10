Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 60.37

EUR 68.94

10 июля Понедельник

Уфа   °

Вступили в силу новые правила регистрации транспортных средств

ОБЩЕСТВО

Вступили в силу новые правила регистрации транспортных средств Фото: Башинформ

Вступили в силу новые правила регистрации транспортных средств Фото: Башинформ

УФА, 10 июл 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Из перечня обязательных для регистрации документов исключается полис ОСАГО. Сведения о нем будут получать в электронном виде, сообщает ТАСС. МВД России изменило правила регистрации транспортных средств в Госавтоинспекции, а также внесло корректировки в административный регламент ведомства. Изменения вступают в силу в понедельник, 10 июля.

Документ уточняет порядок регистрации транспортных средств с измененными в результате естественного износа, коррозии или ремонта идентификационными номерами. При возможности идентификации таких транспортных средств их смогут зарегистрировать.

Новые правила предусматривают возможность предоставления транспортного средства непосредственно в место его осмотра, минуя процедуру проверки и комплектации документов. Это допустимо, если заявление подавалось через Единый портал госуслуг. При этом из перечня документов, обязательных для регистрации транспортного средства, исключен полис ОСАГО. Получение сведений о нем предусмотрено в электронном виде.

Новые правила упрощают регистрацию транспортных средств для людей с ограниченными возможностями.

Теги: ГИБДД,регистрация автомобилей,ОСАГО
Лонгриды
background-image
Историко-культурный комплекс европейского уровня «Шульган-Таш»
background-image
Половодье-2017
Сможет ли Башкирия выйти сухой из большой воды?
background-image
Как не стать жертвой финансовых пирамид
background-image
Оттуда вы это знаете
Востребованы ли в эпоху интернета «бумажные» СМИ и телевидение в Башкирии
background-image
Диспансеризация 2017
Как жители Башкирии могут ее пройти
background-image
Пять самых ярких афоризмов Игоря Захаркина
background-image
12 потайных мест «Уфа-Арены»
background-image
Воздушные ворота Уфы
background-image
Почему дети ходили в школу по железной дороге?
background-image
Как устроились депутаты госдумы от Башкирии
background-image
Лёд тронулся: катки Башкирии
background-image
Что нужно знать жителям юга Башкирии и зауралья перед тем, как прийти на избирательные участки 18 сентября 2016 года
background-image
Как уфимцам не заблудиться на таганае
background-image
Как уфимцам отправиться в однодневный сплав по реке юрюзань
background-image
Давлеканово — территория возможностей
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb" -->
закрыть