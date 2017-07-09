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10 июля Понедельник

Уфа   °

В Уфе участников ралли «Шелковый путь-2017» встретили несколько тысяч человек

СПОРТ

В Уфе участников ралли «Шелковый путь-2017» встретили несколько тысяч человек

Фото: Георгий Шишкин

В Уфе участников ралли «Шелковый путь-2017» встретили несколько тысяч человек

Фото: Георгий Шишкин

УФА, 9 июл 2017. /ИА «Башинформ», Дарья Петрова/.

Уфа встретила участников международного ралли «Шелковый путь-2017». В воскресенье, 9 июля, они приехали в Башкирию со стороны Мензелинска. Один за другим на площадь им. Салавата Юлаева въезжали грузовики и внедорожники под управлением всемирно известных гонщиков. Поприветствовать участников гонки собрались несколько тысяч человек, а также уфимские музыкальные группы – Mate Kenzo, Sunrise и многие другие.

Первым на площадь выехал легендарный французский пилот Себастьян Лёб из команды Peugeot Sport.

«Сегодня был очень сложный этап, много препятствий на дороге, не могу сказать, что я показал хорошее время. Но тем не менее я сделал то, что должен был сделать, и надеюсь, что мне повезет в дальнейшем, — прокомментировал предыдущий этап гонки Себастьян Лёб. – Буду стараться оторваться от преследователей».

«Очень рад быть сейчас в Уфе. К сожалению, мне не удастся погулять по городу, завтра предстоит долгий день, — 900 километров», — поприветствовал горожан партнер по команде Себастьяна Лёба Сириль Депре.

Кстати, по итогам двух этапов Лёб и Депре занимают вторую и третью строчку в рейтинге внедорожников, лидирует в гонке еще один участник из Peugeot Sport — Стефан Петерансель. Тройка лидеров среди грузовиков пока выглядит так: 1) Мартин ван ден Бринк (Mammoet Rallysport Renault), 2) Жерар де Рой (De Rooy Iveco), 3) Артур Ардавичус (Astana De Rooy Iveco).

Министр молодежной политики и спорта РБ Андрей Иванюта, зачитывая приветствие участникам гонки от имени Правительства республики, назвал ралли «Шелковый путь» важнейшим событием международной спортивной жизни.

«Важно, что маршрут седьмого знаменитого автомарафона пролег через нашу республику. Наш край был важной частью Великого Шелкового пути. Через эти земли проходили многочисленные караваны, здесь кипела многоязычная жизнь, шла оживленная торговля. Наша республика год от года укрепляет связи с регионами Казахстана и Китая, мы открыты для диалога и сотрудничества», — отметил Андрей Иванюта.

Одним из главных гостей мероприятия стал семикратный победитель ралли «Дакар», руководитель проекта международного ралли-рейда «Шелковый путь» Владимир Чагин.

«Я радуюсь, что наш проект приносит жителям регионов, по которым проходит наша гонка, отличное настроение, — сказал Владимир Чагин. — Безусловно, ваше тепло, ваше искреннее отношение, ваши пожелания помогут участникам и их машинам еще преодолеть тысячи километров через Казахстан до Китая».

Напомним, экипажи стартовали с Красной площади в Москве 7 июля. 10 июля участники ралли-рейда отправятся в Учалинский район республики, чтобы преодолеть скоростной участок длиной 54 км.

Общая протяженность пути, который проходит по трем странам – России, Казахстану и Китаю, — составляет 9 599 км, 4 094 км из которых составляют спецучастки. Марафон продлится две недели и завершится в китайском Сиане.

Теги: ралли «Шелковый путь»,гонки,автомобили
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