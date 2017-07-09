УФА, 9 июл 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Уфа станет четвертым городом, через который пройдет эстафета «Тур кубка Чемпионата мира по футболу-2018». На Большой спортивной арене московского спортивного комплекса «Лужники» прошла презентация маршрута будущего тура, охватывающего 24 российских города. Эта эстафета будет представлять собой аналог передачи из пункта в пункт Олимпийского огня и организована Международной федерацией футбола (МФФ) совместно с компанией Coca-Cola. На церемонии в «Лужниках» каждый из городов представил тот или иной знаменитый спортсмен. От Уфы на ней был французский футболист Марсель Десайи, чемпион мира и Европы, Посол доброй воли ЮНЕСЕФ от Ганы.

Кубок предстоящего в России Чемпионата мира FIFA по футболу начнет свой путь по стране из Москвы, откуда будет передан в Красноярске (9 сентября), затем по эстафете в Омск (15 сентября), Челябинск (20 сентября), Уфу (26 сентября), Пермь (3 октября), Саранск (6 октября), Ярославль (11 октября), Калининград (12 октября), Тулу (17 октября), Курск (20 октября), Воронеж (26 октября), Саратов (1 ноября), Волгоград (8 ноября), Краснодар (14 ноября) и Сочи (22 ноября). В 2018 году он посетит Владивосток (1 мая), Новосибирск (5 мая), Екатеринбург (9 мая), Самару (13 мая), Казань (17 мая), Нижний Новгород (21 ноября), Ростов-на-Дону (25 ноября), Санкт-Петербург (29 мая) и Москву (3 июня). 14 июня 2018 года столица станет городом, где трофей закончит свой путь.

На церемонии объявления маршрута стало известно, что тур пройдет также по территории более 50 стран и станет самым продолжительным путешествием кубка за всю его историю. Кубок мира – главный приз за победу в чемпионате мира по футболу. С 1974 года трофей существует в современном виде. Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России: Его проведут Москва, Калининград, Санкт-Петербург, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Сочи, Екатеринбург. Несмотря на то, что Уфа не выиграла право проводить матчи чемпионата, она станет одним из первых городов, в которых побывает кубок.