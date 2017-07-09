УФА, 9 июл 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

Карламанской сгущенке хотят поставить памятник, сообщается на официальном сайте Кармаскалинского района.

Инициативная группа жителей села Прибельский совместно с Администрации сельского поселения запланировала установку красивого и оригинального памятника сгущенке — совместному продукту двух предприятий.

Он посвящен работникам сахарной и молочной промышленности села Прибельский Кармаскалинского района Республики Башкортостан, дабы сохранить память о хороших временах и колоссальном труде жителей села.

Установка памятника планируется в центре села Прибельский, напротив проходной сахарного завода, рядом со зданием, в котором раньше находилась бухгалтерия завода (ныне Центр детского юношеского технического творчества).

Также с целью благоустройства села планируется организация детской игровой зоны.