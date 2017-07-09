Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 60.37

EUR 68.94

9 июля Воскресенье

Уфа   °

Уфу затопил сильный ливень

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

Уфу затопил сильный ливень

Фото: Группа БашДТП

Уфу затопил сильный ливень

Фото: Группа БашДТП

УФА, 9 июл 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Уфе 8 июля около 18 часов вечера прошёл сильный ливень с грозой. Уфимцы в соцсетях делятся фотографиями разгула непогоды. Сразу несколько улиц оказались под водой. Так, улицу Армавирскую, на участке до улицы Пугачева размыло от ливня. В Зелёной роще также под воду ушла и улица Рабкоров, информирует БСТ. Не обошло погодное бедствие и жителей уфимской Чесноковки.

В региональном МЧС прокомментировали, что в результате дождя автодороги перекрыты не были, системы жизнеобеспечения сейчас функционируют в штатном режиме. Силы и средства БТП РСЧС к реагированию готовы.

Экстренные службы напоминают гражданам о правилах поведения при ливневом дожде. «Постарайтесь по возможности оставаться дома или в укрытии; используйте средства индивидуальной защиты, такие как зонт, плащ, резиновые сапоги; при передвижении будьте внимательны, осматривая участок пути перед собой, дорога может оказаться размытой; если во время ливня вы передвигаетесь на автомобиле, припаркуйте авто около обочины дороги и переждите ливень; не находитесь вблизи рекламных щитов и слабозакрепленных конструкций. При нахождении в опасности и для сообщения важной информации о необходимости проведения спасательных мероприятий сообщите по сотовой связи в службу спасения– «101 », с городского «01»».

Теги: непогода
Лонгриды
background-image
Историко-культурный комплекс европейского уровня «Шульган-Таш»
background-image
Половодье-2017
Сможет ли Башкирия выйти сухой из большой воды?
background-image
Как не стать жертвой финансовых пирамид
background-image
Оттуда вы это знаете
Востребованы ли в эпоху интернета «бумажные» СМИ и телевидение в Башкирии
background-image
Диспансеризация 2017
Как жители Башкирии могут ее пройти
background-image
Пять самых ярких афоризмов Игоря Захаркина
background-image
12 потайных мест «Уфа-Арены»
background-image
Воздушные ворота Уфы
background-image
Почему дети ходили в школу по железной дороге?
background-image
Как устроились депутаты госдумы от Башкирии
background-image
Лёд тронулся: катки Башкирии
background-image
Что нужно знать жителям юга Башкирии и зауралья перед тем, как прийти на избирательные участки 18 сентября 2016 года
background-image
Как уфимцам не заблудиться на таганае
background-image
Как уфимцам отправиться в однодневный сплав по реке юрюзань
background-image
Давлеканово — территория возможностей
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb" -->
закрыть