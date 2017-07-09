Уфу затопил сильный ливень Фото: Группа БашДТП









Уфу затопил сильный ливень Фото: Группа БашДТП

УФА, 9 июл 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Уфе 8 июля около 18 часов вечера прошёл сильный ливень с грозой. Уфимцы в соцсетях делятся фотографиями разгула непогоды. Сразу несколько улиц оказались под водой. Так, улицу Армавирскую, на участке до улицы Пугачева размыло от ливня. В Зелёной роще также под воду ушла и улица Рабкоров, информирует БСТ. Не обошло погодное бедствие и жителей уфимской Чесноковки.

В региональном МЧС прокомментировали, что в результате дождя автодороги перекрыты не были, системы жизнеобеспечения сейчас функционируют в штатном режиме. Силы и средства БТП РСЧС к реагированию готовы.

Экстренные службы напоминают гражданам о правилах поведения при ливневом дожде. «Постарайтесь по возможности оставаться дома или в укрытии; используйте средства индивидуальной защиты, такие как зонт, плащ, резиновые сапоги; при передвижении будьте внимательны, осматривая участок пути перед собой, дорога может оказаться размытой; если во время ливня вы передвигаетесь на автомобиле, припаркуйте авто около обочины дороги и переждите ливень; не находитесь вблизи рекламных щитов и слабозакрепленных конструкций. При нахождении в опасности и для сообщения важной информации о необходимости проведения спасательных мероприятий сообщите по сотовой связи в службу спасения– «101 », с городского «01»».