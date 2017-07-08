На Международных детских играх-2017 две бронзовые медали завоевали башкирские ребята
УФА, 8 июл 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.
На Международных детских играх в Каунасе (Литва) еще две медали завоевали спортсмены из Башкортостана.
На борцовском ковре удачно выступил дзюдоист Александр Павлов, завоевавший бронзовую награду.
Такой же медали добился толкатель ядра Антон Бахтин.
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