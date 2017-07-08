Лучшие уфимские арбитры открыли сезон в Футбольной национальной лиге в Самаре Фото: Дмитрий Слезин Лучшие уфимские арбитры открыли сезон в Футбольной национальной лиге в Самаре Фото: Дмитрий Слезин

УФА, 8 июл 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

Стартовал новый сезон во втором по рангу российском футбольном дивизионе — Футбольной национальной лиге. В поединке в Самаре между «Крыльями Советов» и «Луч-Энергией» из Владивостока приняли участие два уфимца. Валерий Данченко и Дмитрий Колосков помогали на бровках главному арбитру встречи из Саранска Сергею Куликову.

Хозяева победили со счетом 2:0, хотя могли забить намного больше. Отличились Сергей Самодин в первом тайме и с пенальти Дмитрий Ятченко — во втором.

В слову, в составе владивостокцев на матч были заявлены два бывших уфимца — Антон Килин отыграл весь матч, а Семен Фомин отсидел на скамейке запасных.