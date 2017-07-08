Рустэм Хамитов и Сергей Аксёнов посетили социальные объекты Белогорского района Крыма Фото: Олег Яровиков





















Рустэм Хамитов и Сергей Аксёнов посетили социальные объекты Белогорского района Крыма Фото: Олег Яровиков

УФА, 8 июл 2017. /ИА «Башинформ»/.

В рамках визита официальной делегации Республики Башкортостан в Крым руководители регионов Рустэм Хамитов и Сергей Аксёнов посетили ряд социальных объектов Белогорского района.

В Белогорске главы республик побывали в Районном доме культуры, построенном в 1960-е годы. На протяжении долгих лет здание не ремонтировалось, и в 2014 году, к моменту присоединения Крыма к России находилось в аварийном состоянии: протекала крыша, не работала система отопления, кружки не работали, репетиции творческих коллективов также не могли проводиться.

После посещения Дома культуры Главой Башкортостана Рустэмом Хамитовым в здании была отремонтирована кровля, проведён ремонт портала сцены. В настоящее время здесь проходят репетиции и выступления творческих коллективов, востребованных по всему Крыму. По словам заведующей Оксаны Торопенко, в кружках и секциях занимаются более 250 человек: 112 детей, 54 молодых человека и 93 взрослых.

– Чувствуется жизнь. Дети начали заниматься – это хорошо, – отметил Рустэм Хамитов.

Глава Башкортостана обсудил перечень необходимых работ для приведения здания Дома культуры в порядок. Оксана Торопенко сообщила, что в этом году планируется частично заменить теплосети, выполнить ремонт сцены и зрительного зала. Она выразила огромную благодарность республике от лица жителей района за помощь в ремонте Дома культуры.

– Надеюсь, что следующую научно-практическую конференцию мы уже проведем в этом зале, – подчеркнул Рустэм Хамитов.

В селе Богатое Рустэм Хамитов и Сергей Аксёнов посетили Богатовскую среднюю школу, которая была построена в 1950-е годы. После присоединения Крыма к России при поддержке Башкортостана в здании был выполнен ремонт кровли и окон. В настоящее время продолжается модернизация здания, приобретается новая мебель и оборудование. Главы республик побывали в учебных классах, обсудили дальнейший объём работ по ремонту школы.

Рядом со школой функционирует детский сад, также находившийся ранее в аварийном состоянии. Благодаря помощи Башкортостана в здании был выполнен ремонт кровли, а затем уже за счёт средств крымского бюджета выполнена реконструкция. В прошлом году детский сад был введен в эксплуатацию.