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9 июля Воскресенье

Уфа   °

Состояние девочки, потерявшей всю семью в ДТП под Белорецком, остается крайне тяжелым

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

Состояние девочки, потерявшей всю семью в ДТП под Белорецком, остается крайне тяжелым Фото: Олег Яровиков

Состояние девочки, потерявшей всю семью в ДТП под Белорецком, остается крайне тяжелым Фото: Олег Яровиков

УФА, 8 июл 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

Состояние шестилетней девочки, выжившей в страшной аварии под Белорецком, остается крайне тяжелым. Ребенок находится в отделении реанимации Центральной районной клинической больницы города Белорецка и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Состояние второго пострадавшего в этом же ДТП, пассажира грузовой «Газели», медики оценивают с положительной динамикой. Он также остается в реанимации, сообщили в ЦРБ Белорецка.

Напомним, 6 июля около полуночи на 196 км автодороги Уфа-Инзер-Белорецк столкнулись «Рено Логан» и бортовая «ГАЗель». На месте аварии погибли пять человек. В иномарке находилась семья из Магнитогорска: 40-летний водитель с 36-летней супругой и трое детей: 14-летний сын и две дочери, четырех и шести лет. Из пятерых выжила только шестилетняя девочка. В грузовике погиб 28-летний водитель, также житель Магнитогорска, его пассажир находится в больнице.

Причина аварии устанавливается, начато расследование.

Теги: дтп
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