Самые аварийно-опасные участки автодорог в Башкирии – ГИБДД по РБ

УФА, 8 июля 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

Представляем вашему вниманию сведения о наиболее аварийно-опасных участках автодорог на территории Башкортостана. Данные представлены Управлением ГИБДД МВД по РБ.

М-5 «Урал»:

— 1369 км — всего 4 ДТП, погиб 1 и ранено 4 человека;

— 1491 км — всего 5 ДТП, погиб 1 и ранено 7 человек;

— 1493 км — всего 3 ДТП, погиб 1 и ранено 3 человека;

— 1499 км — всего 5 ДТП, ранено 7 человек;

М-7 «Волга»:

— 1332 км — всего 3 ДТП, ранено 4 человека;

Р-240 «Уфа-Оренбург»:

— 17 км — всего 5 ДТП, ранено 6 человек;

— 18 км — всего 4 ДТП, погиб 1 и ранено 6 человек;

— 19 км — всего 5 ДТП, ранено 6 человек;

— 23 км — всего 3 ДТП, погибло 3 и ранено 5 человек;

— 26 км — всего 8 ДТП, погиб 1 и ранено 13 человек;

— 163 км — всего 4 ДТП, ранено 13 человек;

— 223 км — всего 3 ДТП, ранено 3 человека;

— Авдон-Подымалово-Николаевка «Западный обход г.Уфы» 21 км — всего 3 ДТП, ранено 5 человек;

Автодорога Уфа-Чишмы:

— 2 км — всего 6 ДТП, погибло 5 и ранено 7 человек;

— 3 км – всего 3 ДТП, ранено 4 человека;

— 4 км – всего 3 ДТП, ранено 6 человек;

— 8 км – всего 4 ДТП, погиб 1 и ранено 6 человек;

Уфа-Инзер-Белорецк:

— 64 км – всего 3 ДТП, ранено 5 человек;

Буздяк-Чекмагуш-Дюртюли:

— 66 км – всего 3 ДТП, погиб 1 и ранено 11 человек;

Стерлитамак-Белорецк-Магнитогорск:

— 222 км – всего 4 ДТП, погибло 4 и ранено 7 человек.

Места концентрации ДТП в г. Уфе:

— улица Айская (от д.54 до д.62) – 4 ДТП, ранено 5 человек;

— улица маршала Жукова (от д.16/1 до пересечения улиц маршала Жукова и академика Королева) – 5 ДТП, ранено 6 человек;

— улица Менделеева (от д.72 до д.90) – 4 ДТП, ранено – 6 человек;

— проспект Октября (от д.53А до д.57) – 7 ДТП, ранено – 10 человек;

— проспект Октября (от д.144/1 до д.146) – 12 ДТП, ранено -14 человек;

— пересечение улиц Айская и Кирова – 9 ДТП, ранено – 13 человек;

— улица Первомайская (от д.42 до д.44) – 3 ДТП, ранено – 3 человека;

— улица Вологодская (от д.13 до д.19) – 5 ДТП, ранено – 7 человек;

— улица 50 лет Октября (от д.6/8 до д.12) — 7 ДТП, ранено – 16 человек;

— улица Айская (от д.7 до д.68к1 по улице Новомостовая) – 7 ДТП, ранено – 7 человек;

— улица города Галле (от д.10 до д.23/1 по улице Комсомольская) 4 ДТП, ранено – 4 человека;

— улица М.Губайдуллина (от д.11 до д.15 по улице С.Злобина) 7 ДТП, ранено – 11 человек;

— проспект Октября (от д.7 до д.11) 10 ДТП, ранено 11 человек;

— улица Рихарда Зорге (от д.16 до д.22) 6 ДТП, погиб 1, ранено 8 человек;

— улица Софьи Перовской (от д.36 до д.42) 9 ДТП, ранено 9 человек;

— улица города Галле (от д.21/1 до д.16 по проспекту Октября) 7 ДТП, ранено 8 человек;

— а/д Уфа-Шакша — поворот на поселок Максимовка 6 ДТП, погиб 1, ранено 6 человек;

— а/д Уфа-Нагаево — ООТ "Жилино" 6 ДТП, ранено 11 человек;

— а/д Уфа-Оренбург 15 км. – Металлобаза 5 ДТП, ранено 5 человек;

— улица Ленина (от д.9/11 до д.21) 5 ДТП, ранено 11 человек;

— проспект Октября (от д.68/2 до д.70/1) 5 ДТП, ранено 5 человек;

— улица Пархоменко (от д.171А до д.185) 4 ДТП, ранено 6 человек;

— а/д Уфа-Оренбург 2 км. 15 ДТП, ранено 20 человек;

— улица Седова (от д.14к1 по ул.Трамвайная до пересечения улиц Седова и Трамвайная) 6 ДТП, погиб 1, ранено 8 человек;

— улица Маршала Жукова (от д.32 до д.36) 6 ДТП, ранено 14 человек;

— улица Пушкина (от д.82 до д.90к2) 5 ДТП, ранено 9 человек;

— улица Менделеева (от д.128/4 до д.132) 6 ДТП, ранено 9 человек;

— улица Юрия Гагарина (от д.23 до д.29/1) 4 ДТП, ранено 4;

— улица Кирова (от д.101 до д.117) 3 ДТП, ранено 3;

— бульвар ТухватаЯнаби (от д.20к3 до д.22) 3 ДТП, ранено 3;

— а/д Уфа-Оренбург 17 км. 3 ДТП, ранено 5;

— а/д Уфа-Оренбург 9 км. 4 ДТП, погибло 2 и ранено 3;

— улица Кольцевая (от д.27 до д.31) 4 ДТП, ранено 6;

— улица Кирова (от д.45 до д.47) 4 ДТП, погиб 1 и ранено 6;

— улица Российская (от д. 43 до д.41) 3 ДТП, ранено 4;

— улица Цюрупы (от д.25 до д.27) 6 ДТП, ранено 9;

— улица К.Маркса (от д.25 до д.33) 4 ДТП, ранено 6;

— проспект Октября (от д.99 до д.105) 4 ДТП, ранено5;

— а/д Уфа-Оренбург 20 км 6 ДТП, ранено 10;

— бульвар Ибрагимова (от д.84 до д.86) 5 ДТП, ранено 7;

— улица Комсомольская (от д.111 до д.127 4 ДТП, ранено 4;

— улица Первомайская (от д.92 до д.98) 5 ДТП, ранено 5;

— улица Пушкина (от д.96/98 до д.106) 6 ДТП, ранено 6;

— улица Чернышевского (от д.162 до д.178) 4 ДТП, ранено 4;

— а/д Уфа-Оренбург 5 км. 3 ДТП, ранено 3;

— улица Чудская (от пересечения улицы Чудская и Уфимское шоссе до д.13А по Уфимскому шоссе) 3 ДТП, ранено 4;

— улица Российская (от д.90 до д.92) 3 ДТП, ранено 3;

— улица Октябрьской Революции (от д.3 до д.7) 3 ДТП, ранено 3;

— а/д Уфа-Оренбург 4 км 3 ДТП, ранено 3;

— улица Первомайская (от д.29 д.35) 5 ДТП, ранено 8;

— улица Аксакова (от д. 62А до д.84) 4 ДТП, ранено 4;

— улица Трамвайная (от д.1/3 до д.8/1) 4 ДТП, ранено 4;

— улица Карла Маркса (от д.63/1к2 до д.65) 4 ДТП, ранено 4;

— улица Сипайловская (от д. 1 по ул. Бикбая до д.18) 4 ДТП, погиб 1 и ранено 4;

— проспект им. С.Юлаева (от слияния мостов через р.Белая до д.3) 4 ДТП, ранено 6;

— улица Свободы (от д.74 до д.78к2) 4 ДТП, ранено 6;

— улицы Цюрупы (от д.124 до д.130) 4 ДТП, ранено 7;

— улица Свободы (от улицы Интернациональная до д.6) 3 ДТП, ранено 3;

— улица ЗакиВалиди (от улицы Карла Маркса до улицы Театральная) 5 ДТП, ранено 5;

— бульвар Ибрагимова (от д.25 до д.35) 3 ДТП, погиб 1 и ранено 3;

— улица Цюрупы (от д.85 до д.91) 4 ДТП, ранено 5;

— улица Касимовская (от д.12 до д.18) 3 ДТП, ранено 3;

— улица Правды (от д.1 до д.3) 3 ДТП, ранено 4;

— улица Вологодская (от д.38 до д.52) 5 ДТП, ранено 5;

— улица Пугачева (от д.300А до д. 300/2) 3 ДТП, ранено 3.