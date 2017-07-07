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9 июля Воскресенье

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В Башкирию тепло придет не раньше 12 июля

ОБЩЕСТВО

В Башкирию тепло придет не раньше 12 июля Фото: администрация Уфы

В Башкирию тепло придет не раньше 12 июля Фото: администрация Уфы

УФА, 7 июля 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

В Башкортостане улучшения погодных условий стоит ожидать не раньше 12 июля. Об этом начальник Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в РБ Анна Козаева сообщила на оперативном совещании в уфимской мэрии.

«В июле мы наблюдаем температуру воздуха на три градуса ниже нормы, количество осадков превысило средние многолетние значения. За шесть дней июля уже выпало более трети месячной нормы. Наблюдаются и такое негативное явление, как переувлажнение почвы. В ближайшие выходные дни температура воздуха сохранится в пределах 20 градусов днем и в пределах 10 градусов ночью. С 12 июля прогностические схемы дают улучшение погодных условий, вероятность осадков уменьшится, а температурный режим прогнозируется на уровне 25-27 градусов тепла», — рассказала Анна Козаева.

В условиях непрекращающихся дождей городские службы усилили работу по сносу ветхих аварийных деревьев, укреплению обочин проезжих частей, устранению неустойчивых конструкций, укреплению элементов фасадов и кровель многоквартирных домов.

Горожанам в сложившихся погодных условиях следует проявлять осмотрительность, не парковать автомобили под деревьями, не ходить вблизи конструкций, которые во время шквалистого ветра и дождя могут представлять опасность. Особое внимание родителям следует уделить вопросу безопасного времяпрепровождения детей, напоминает администрация города.

В случае обнаружения на придомовой территории дерева или объекта, представляющего угрозу, горожанам необходимо обратиться с соответствующим заявлением в свою управляющую компанию. В экстренной ситуации следует обратиться в Службу спасения по телефону 112.

Теги: погода
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