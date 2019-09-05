Рамиль Бахтизин: «Мы в неоплатном долгу перед селянами»

УФА, 5 сен 2019. /ИА «Башинформ»/.

24 августа в Илишевском районе состоялся праздник, в честь 100-летия деревни Новоаташево. Он проводился в рамках мероприятий,посвященных 100-летию образования Республики Башкортостан. Юбилей небольшой деревни собрал более 1000 гостей и стал заметным событием в культурной жизни района и республики.

Об этом событии мы попросили рассказать ректора Уфимского государственного нефтяного технического университета, депутата Государственного собрания – Курултая Республики Башкортостан Рамиля Назифовича Бахтизина, по инициативе которого состоялся этот праздник. Для него деревня Новоаташево является малой родиной, которую основали его предки, а Илишевский район входит в избирательный округ, который он представляет в высшем законодательном органе Башкирии.

Рамиль Назифович, расскажите, пожалуйста, о состоявшемся празднике.

В рамках празднования столетия нашей республики мы совместно с Администрацией Илишевского района приняли решение организовать юбилей моей малой родины – деревни Новоаташево, которая была основана незадолго до образования Башкирской Автономной Советской Социалистической Республики и фактически является ее ровесником. В этом плане Новоаташево – одна из самых молодых деревень района, а мой дед, Раян Ханбекович Бахтизин, был в числе ее основателей. Сам праздник состоялся 24 августа в удивительно красивом и живописном месте – на горе Ялтау, с которой видно целых десять окрестных деревень, а Новоаташево расположено у подножия этой горы, на берегу реки База. Деревню окружают ухоженные поля, рядом красивый лес. Праздник, по единодушному мнению его участников, получился красивым и теплым, он по-настоящему объединил жителей и выходцев не только моей родной деревни, но и всего района. На торжестве также было много гостей из соседних районов, городов республики и даже из других регионов нашей страны. Приехавшие на праздник земляки и гости не только увиделись со старыми знакомыми, друзьями, родными и близкими, но и в очень хорошем настроении провели время. Все вместе мы вспомнили наших достойных предков, которые стояли у истоков основания Новоаташево. Надо сказать, что созданию праздничной атмосферы способствовала и погода – выдался очень тёплый день, который позволил полностью воплотить все наши намеченные планы. На праздничной площадке были организованы национальные спортивные конкурсы и игры, а также прекрасная концертная программа с участием звёзд башкирской и татарской эстрады. Каждый гость имел возможность бесплатно угоститься шестью видами разных каш, эксклюзивным пловом по-илишевски, а также другими блюдами, выпить горячий чай. В ходе праздника состоялось торжественное открытие мемориальной беседки «Ялтау», названной в честь одноимённой горы – символа деревни, была посажена сосновая аллея и др.

Как Вы думаете, почему сегодня нужны такие праздники на селе?

Объективно качество жизни на селе в последние годы повышается, а сами селяне, несмотря на трудности, живут с оптимизмом, с верой в светлое будущее. Это наглядно отражается на примере сел Илишевского района. Когда мы говорим об ухоженных домах, социальной инфраструктуре, быте населения, то достижения селян здесь видны, как говорится, невооруженным взглядом. Тем не менее до сих пор сельские жители обделены многими благами цивилизации, которые имеются в городах. Например, в деревне не хватает хороших дорог, поликлиник, мест для проведения досуга и т.д. В этом плане мы остаемся в неоплатном долгу перед селянами. Поэтому, принимая решение о проведении нашего праздника, мы стремились не просто отметить юбилей деревни (хотя праздники тоже необходимы), а прежде всего приложить усилия для улучшения быта сельских жителей. Именно поэтому в ходе подготовки праздника при помощи Администрации района нами была проделана значительная работа по улучшению социально-бытовых условий населения сельского поселения Сультинский сельсовет, в составе которого находится и деревня Новоаташево. Так, в ходе подготовки к мероприятию за сравнительно короткие сроки была проложена и отремонтирована дорога, протяженностью более 5 км, облагорожено деревенское кладбище. В день проведения праздника состоялось торжественное открытие фельдшерско-акушерского пункта в селе Сюльтино. На самой горе Ялтау, где проходил праздник, был установлен камень с памятной плитой в честь 100-летия деревни, построена красивая мемориальная беседка «Ялтау», а к беседке проложена дорожка, которую назвали «Тропой Здоровья». В день праздника, как я уже отмечал, вдоль этой дорожки мы вместе с гостями посадили более 100 сосен. В результате наших усилий получилась живописная аллея, гора Ялтау превратилась в благоустроенное место отдыха, а на карте Илишевского района появилась новая туристическая точка, куда с удовольствием, мне думается, будут приезжать не только жители Новоаташево и окрестных сел, но и всего района, чтобы приятно провести время, полюбоваться красотами местной природы. Уверен, гора Ялтау теперь станет излюбленным местом илишевцев и гостей района. По моему убеждению, мы должны стремитья к тому, чтобы в нашей республике было больше таких мест, как наш Ялтау, куда люди с удовольстивием хотели бы приезжать, общаться, прививать детям любовь к своей малой родине, приобщать подрастающее поколение к истории родного края. На празднике присутствовали и высокие гости, в т.ч. депутаты Государственной Думы Федерального Собрания РФ, Государственного Собрания-Курултая РБ, главы администраций соседних районов, руководители крупных предприятий и др. В торжественных мероприятиях также принял участие врио руководителя регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия» Рустем Ахмадинуров, который в рамках партийного проекта «Культура малой родины» вручил ключ от микроавтобуса «Форд» для дворца культуры Илишевского района. По его мнению, праздник получился содержательным, ярким и веселым.

Как шла подготовка к празднику?

Менее чем за два месяца наша, казалось бы, трудно осуществимая идея воплотилась в жизнь, став масштабным и в то же время очень добрым и по-настоящему домашним праздником. За некоторое время до праздника небольшая группа энтузиастов – моих помощников – добровольно работала, помогая готовить площадку для проведения праздника, а в последнюю неделю они в прямом смысле ночевали там, поскольку нужно было многое успеть к сроку. Я искренне благодарю всех жителей Илишевского района, всех гостей, моих друзей, близких и родственников и всю команду организаторов, вместе мы сделали большое и нужное дело. Отдельное спасибо главе Администрации Илишевского района Ильдару Мустафину, главе Сюльтинского сельсовета Радику Миннуллину, автору труда о моей родословной и очерка по истории деревни Новоаташево, историку Ильдару Габдрафикову, уважаемым Рустем-хазрату, Иршату Фасхиеву, Ляйсан Николаевой, всем моим родственникам: Касиму, Динару, Марату, Альмиру и т.д. (семья у меня большая), друзьям, внёсшим материальный и моральный вклад в наше общее дело, и, конечно, помощникам – Тимуру Рамазанову и Раилю Адиятуллину. Без их помощи мероприятие не состоялось бы. Уверен, что наш праздник всем принёс пользу, заряд бодрости и хорошее настроение. Это непередаваемые, тёплые эмоции, восторженные чувства.Безусловно, селяне своим самоотверженным трудом заслужили этот праздник.