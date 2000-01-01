Трудная доля

Решение вопроса каждого проблемного объекта должно быть проработано в «дорожной карте». Важно: региональные «дорожные карты» не нужно путать с федеральным перечнем, опубликованным на сайте Минстроя РФ (таких, по данным ведомства, в Башкирии всего десять).
Закон, который поможет дольщикам тех объектов, достроить которые физически не представляется возможным, парламентарии республики приняли в конце октября. Работа над проектом Комитетом Госсобрания – Курултая РБ по жилищной политике и инфраструктурному развитию совместно с членами рабочей группы велась с весны 2017 года. Закон
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Республики Башкортостан» представляет собой поправки в республиканские законы «О мерах по защите прав граждан, пострадавших вследствие неисполнения застройщиками (заказчиками) обязательств по строительству многоквартирных домов на территории Республики Башкортостан» и «О регулировании земельных отношений в Республике Башкортостан».
Он позволит помогать обманутым дольщикам, не тратя деньги из бюджета. Пострадавших планируют переселять в дома, построенные в рамках масштабных инвестпроектов. Земля под реализацию таких проектов будет выделяться без торгов, а застройщик-инвестор, в свою очередь, будет отдавать в пользу обманутых дольщиков 10% от общей жилой площади построенных на участке домов. Подобные законы уже приняты в ряде регионов России.
Также Госстрой РБ разработал проект Указа Главы Республики Башкортостан о создании Некоммерческой организации Фонд «Региональный оператор по содействию строительству объектов» - это так называемый Региональный оператор, функциями которого будут взаимодействие с пострадавшими гражданами, застройщиками-банкротами, инвесторами, привлеченными для завершения строительства проблемных домов, инженерно-техническими службами, органами госвласти и местного самоуправления. Также оператор будет заниматься анализом финансово-экономического состояния застройщика и формированием финансовых моделей завершения строительства проблемных объектов.