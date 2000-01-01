Трудная доля

Далеко не всегда причиной долгостроя является злой умысел. Истории с мошенничеством, как правило, всегда на слуху.Печально известна судьба стерлитамакского «БашСтроя», экс-директора которого в 2016 году осудили на семь лет лишения свободы за мошенничество в особо крупном размере. Радика Кайгулова обвинили в хищении 190 миллионов рублей, продаже несуществующих или не принадлежавших ему квартир. Через несколько месяцев приговор Кайгулову смягчили – Верховный суд приговорил его к четырем годам в колонии-поселении. В этот срок вошли два года, которые Кайгулов провел под стражей во время следствия и суда, а также период содержания под домашним арестом. Нынешним летом Радика Кайгулова освободили по УДО.В октябре 2017 года в аэропорту Ларнаки правоохранительные органы Кипра выдали России 65-летнего Валерия Денисова, объявленного в федеральный розыск по делу о хищении 300 миллионов рублей у ЖСК «Дуслык», руководителем которого он являлся. Летом прошлого года суд принял во внимание наличие у Денисова заболевания и оставил его под домашним арестом. Подозреваемый воспользовался шансом и скрылся на Кипре. Обвинительное заключение в отношении двух других фигурантов этого дела - Андрея Чеботарева и Разифа Абдрашитова ужеРегулярно о защите прав дольщиков отчитываетсяБашкортостана. Например, надзорное ведомство вмешивается, когда застройщик в обход закона вместо договоров долевого участия (ДДУ) предлагает покупателям заключить соглашение иного рода – например, договор инвестирования. О том, что должно содержаться в единственно «правильном» договоре, читайте в материале