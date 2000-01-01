Язык мой – друг мой

Всемирный Курултай башкир разработает специальную программу по сохранению башкирского языка



«В рамках сегодняшних событий, которые складываются вокруг башкирского языка, мы разрабатываем новые подходы по его сохранению. Будет разработана специальная программа, в которой красной нитью пойдет направление — значение башкирского языка в международном отношении и общении. Это делается для того, чтобы башкирский язык был не только бытовым языком для домашнего общения, но языком общения между тюркоязычными народами, которые проживают в мире.



Сегодня мы должны найти ответ на вопрос о значении башкирского языка — для чего мы должны его изучать и довести это до людей. Мы будем вести работу не только с родителями в семьях башкир, а всех народов многонационального Башкортостана. Если другие народы будут знать башкирский язык — у них откроются новые возможности для межнационального общения. Недавно наши ребята приехали с КВН в Казахстане — башкирская команда, выступив на казахском языке, завоевала второе место. Хотелось бы провести КВН тюркоязычных народов на башкирском языке.



Всемирный курултай башкир должен выступать как методический центр, база в отношении сохранения башкирского языка. Для этого есть ученые, философы, филологи, которые подключатся к работе.



Все условия в Республике Башкортостан имеются. Во всех своих выступлениях наш глава Рустэм Закиевич Хамитов говорит, что сегодня для изучения башкирского языка есть все возможности: кружки, методы внеклассной работы, обучение через электронные системы. Главное, что есть понимание и поддержка руководства республики».



