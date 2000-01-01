Язык мой – друг мой

Сегодня в школах Башкирии преподается 11 родных языков: не только башкирский и татарский, но и удмуртский, марийский, чувашский, украинский и даже немецкий и латышский. Изучение родных языков ведется на основании заявления родителей. Класс может делиться на подгруппы – например, башкирскую и татарскую. При этом такая подгруппа должна насчитывать не менее семи человек – эта цифра складывается исходя из нормативов подушевого финансирования. Также важными условиями для того, чтобы уроки состоялись, являются материально-техническая и научно-методическая базы и обеспеченность кадрами. Проще говоря: кто, где и по каким учебникам будет учить детей родным языкам.
Помимо родных языков в школьных программах есть предмет башкирский язык как государственный. Решение о его изучении принимается на уровне школы – «навязать» изучение или, напротив, «избавить» от него в министерстве образования региона или других ведомствах не могут. Процедуру министр образования республики Гульназ Шафикова разъяснила на пресс-конференции
, которая прошла в агентстве «Башинформ». По ее словам, образовательные программы разрабатываются и утверждаются на основе федеральных государственных образовательных стандартов, законов об образовании РФ и РБ, закона о языках и Конституции. Делает это сама школа с согласия коллегиальных органов, состав которых прописан в школьном уставе. В него могут входить педагоги, родительский комитет, совет обучающихся.