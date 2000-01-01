Язык мой – друг мой
Как в школах Башкирии преподают родные языки.
Преподавание башкирского языка в школах республики ведется по двум направлениям – как государственного языка и как родного.

Эта тема вновь получила широкое обсуждение после заседания Совета по межнациональным отношениям, которое прошло в июле в Йошкар-Оле. На заседании, посвященном реализации на региональном и муниципальном уровнях Стратегии государственной национальной политики России на период до 2025 года, Президент России Владимир Путин затронул тему изучения родных языков. Глава государства отметил, что право народов России изучать родные языки гарантировано Конституцией. Но заставлять учить язык, который не является родным, недопустимо.
Владимир Путин, Президент Российской Федерации
«У каждой территории свои особенности межэтнических отношений, и, конечно, их нужно учитывать, обеспечивая при этом единые подходы к решению задач национальной политики государства в целом. Например, в сфере преподавания русского языка и языков народов России в школах. Хочу напомнить, уважаемые друзья, что русский язык для нас – язык государственный, язык межнационального общения, и его ничем заменить нельзя, он естественный духовный каркас всей нашей многонациональной страны. Его знать должен каждый.

Языки народов России – это тоже неотъемлемая часть самобытной культуры народов России. Изучать эти языки – гарантированное Конституцией право, право добровольное. Заставлять человека учить язык, который для него родным не является, так же недопустимо, как и снижать уровень и время преподавания русского. Обращаю на это особое внимание глав регионов Российской Федерации».
По итогам заседания Совета по межнациональным отношениям Владимир Путин утвердил перечень поручений.

В частности, Президент России поручил Генеральной прокуратуре РФ совместно с Рособрнадзором «провести проверку соблюдения в субъектах Российской Федерации положений законодательства Российской Федерации, касающихся обеспечения прав граждан Российской Федерации на добровольное изучение родного языка из числа языков народов Российской Федерации и государственных языков республик, находящихся в составе Российской Федерации». Главам субъектов Владимир Путин поручил обеспечить «изучение обучающимися по основным общеобразовательным программам родного языка из числа языков народов Российской Федерации и государственных языков республик, находящихся в составе Российской Федерации, на добровольной основе по выбору их родителей (законных представителей)».

Изучение родных языков стало одним из ключевых вопросов, который рассматривался на республиканском августовском совещании по образованию. Выступая на пленарном заседании, глава Башкортостана Рустэм Хамитов подчеркнул, что обучение должно вестись добровольно: «Если возникла такая необходимость, если у ребенка, родителей нет желания обучаться в данном случае башкирскому языку – пожалуйста. Мы создадим условия для того, чтобы обучение шло по другому предмету», отметил руководитель региона.
Рустэм Хамитов, Глава Республики Башкортостан
«Да, будем выполнять требования образовательных стандартов. Мы должны выполнить эти образовательные требования. Но в рамках образовательных стандартов вполне есть большая, хорошая возможность изучать родные языки. Уверен, что и башкирский язык имеет будущее, хотя находится в зоне риска. И другие родные языки имеют абсолютно нормальную, хорошую перспективу. Тем более что уже было сказано: «Конституцией защищены права народов Российской Федерации». Мы на сегодняшний день разумно, спокойно, без излишней драматизации должны найти правильное решение. Мы его найдем».
Уроки без перемены
Сегодня в школах Башкирии преподается 11 родных языков: не только башкирский и татарский, но и удмуртский, марийский, чувашский, украинский и даже немецкий и латышский. Изучение родных языков ведется на основании заявления родителей. Класс может делиться на подгруппы – например, башкирскую и татарскую. При этом такая подгруппа должна насчитывать не менее семи человек – эта цифра складывается исходя из нормативов подушевого финансирования. Также важными условиями для того, чтобы уроки состоялись, являются материально-техническая и научно-методическая базы и обеспеченность кадрами. Проще говоря: кто, где и по каким учебникам будет учить детей родным языкам.

Помимо родных языков в школьных программах есть предмет башкирский язык как государственный. Решение о его изучении принимается на уровне школы – «навязать» изучение или, напротив, «избавить» от него в министерстве образования региона или других ведомствах не могут. Процедуру министр образования республики Гульназ Шафикова разъяснила на пресс-конференции, которая прошла в агентстве «Башинформ». По ее словам, образовательные программы разрабатываются и утверждаются на основе федеральных государственных образовательных стандартов, законов об образовании РФ и РБ, закона о языках и Конституции. Делает это сама школа с согласия коллегиальных органов, состав которых прописан в школьном уставе. В него могут входить педагоги, родительский комитет, совет обучающихся.

Гульназ Шафикова, министр образования Республики Башкортостан
«В законе об образовании РФ есть право изучать государственные языки регионов России, в законе об образовании РБ написано, что изучение государственного языка осуществляется в основной школе в рамках федерального государственного образовательного стандарта. В стандартах написано, что школа имеет право вносить новые учебные предметы с согласия коллегиальных органов образовательной организации <…> Каждый год родители приходят на родительские собрания и им говорят: на следующий год будут преподаваться такие предметы, оглашается список. С согласия родителей оформляется протокол родительского собрания. Собирается коллегиальный орган — совет обучающихся. У них спрашивают то же самое. Третий участник образовательных отношений — педагоги. На педсовете принимается окончательное решение, что с учетом мнения коллегиальных органов выбираются следующие учебные предметы. Исходя из этого, предметы вносятся или не вносятся в образовательную программу».
Таким образом, изучение родных языков и башкирского как государственного вопреки нежеланию детей и родителей осуществляться не может. Именно поэтому в школах просят написать соответствующее заявление.

Это не значит, что количество часов изучения башкирского языка сокращается. Для детей, чьи родители выбрали этот предмет, объем сохраняется в рамках школьной программы. Важный момент, на котором акцентируют внимание власти республики: ни один учитель башкирского языка – в случае уменьшения нагрузки – не должен быть уволен.
Рустэм Хамитов, Глава Республики Башкортостан
«А что делать с учительскими коллективами, если уже 25 лет эта работа ведется, и за один день её изменить невозможно? Нам нужно время для того, чтобы перестроиться, осмыслить, понять, где мы находимся.

Значит, факультативы вводите, ещё какие-то формы работы для учителей башкирского языка используйте. А то у нас уже «горячие головы» появились, которые начинают говорить: не нужны, будем увольнять. Нет, не будем увольнять! Никого. Я просто-напросто запрещаю. Работайте, ищите варианты.

Одновременно надо работать и с родительским сообществом, объяснять родителям. Мы живем в Башкортостане, поэтому понятно, если в школах в вариативной части по одному часу в неделю будут преподавать башкирский язык, в том числе как государственный, от этого ничего плохого не будет, только хорошо будет. Ребята будут вовлекаться в языковую среду».
Для того чтобы снять все вопросы по изучению родных языков, Министерство образования РБ организовало «горячую линию».

За разъяснениями можно обращаться по телефонам:
(347) 218-03-52, 218-03-53

«Дети должны понимать,
что говорить на родном языке – это круто»
«Мы должны знать русский язык в полном объеме, независимо от субъекта, потому что мы – единая страна. Это отнюдь не преуменьшает роли родных и государственных языков субъектов Российской Федерации. Они будут изучаться, они органичная часть нашего единого образовательного пространства, но изучение будет вестись по принципу добровольности.

У истоков знания родного языка в урбанизированном и глобализированном мире стоит семья. Семья – это не только духовная атмосфера, это не только финансовое обеспечение своих детишек, это то единственное пространство, где родной язык должен быть обязательным. Задача родителей – обучать детей родному языку, а школам — продолжать, развивать, обогащать то, что в идеале должно закладываться семьей.

Для многих носителей этнического языка свой родной язык представляет своего рода иностранный язык. Для того чтобы изучать его, нужны новые методики. Очень много современных методик разработано в плане изучения иностранных языков, такие же методики необходимо разработать для родного башкирского, татарского, чувашского, марийского, удмуртского языков. И поэтому предстоит очень серьезный большой пласт работы для исследователей, для ученых, для учителей-практиков. Знать свой родной язык, говорить на нем — это должно сегодня стать модным осознанным трендом. Дети должны понимать, что говорить на родном языке – это круто, потому что знание языков обогащает».

Зугура Рахматуллина
председатель Ассамблеи народов РБ, депутат Госдумы РФ
Всемирный Курултай башкир разработает специальную программу по сохранению башкирского языка

«В рамках сегодняшних событий, которые складываются вокруг башкирского языка, мы разрабатываем новые подходы по его сохранению. Будет разработана специальная программа, в которой красной нитью пойдет направление — значение башкирского языка в международном отношении и общении. Это делается для того, чтобы башкирский язык был не только бытовым языком для домашнего общения, но языком общения между тюркоязычными народами, которые проживают в мире.

Сегодня мы должны найти ответ на вопрос о значении башкирского языка — для чего мы должны его изучать и довести это до людей. Мы будем вести работу не только с родителями в семьях башкир, а всех народов многонационального Башкортостана. Если другие народы будут знать башкирский язык — у них откроются новые возможности для межнационального общения. Недавно наши ребята приехали с КВН в Казахстане — башкирская команда, выступив на казахском языке, завоевала второе место. Хотелось бы провести КВН тюркоязычных народов на башкирском языке.

Всемирный курултай башкир должен выступать как методический центр, база в отношении сохранения башкирского языка. Для этого есть ученые, философы, филологи, которые подключатся к работе.

Все условия в Республике Башкортостан имеются. Во всех своих выступлениях наш глава Рустэм Закиевич Хамитов говорит, что сегодня для изучения башкирского языка есть все возможности: кружки, методы внеклассной работы, обучение через электронные системы. Главное, что есть понимание и поддержка руководства республики».

Амир Ишемгулов
председатель Исполкома Всемирного курултая башкир
«Национальная политика в республике проводится на высоком уровне»

«Поручения Владимира Путина сформулированы. Эта же позиция была высказана Рустэмом Хамитовым на августовском педсовете. Наша задача — национально-культурных объединений — их исполнять.

Безусловно, родные языки должны изучаться: это язык матери, мы живем в многонациональном государстве, и это обозначено в Конституциях и РФ, и РБ. Как отмечалось неоднократно и Президентом РФ, и другими представителями руководства, — именно национальная политика в Республике Башкортостан проводится на достаточно высоком уровне. Поэтому изучение родных языков сосредоточено в башкирских, татарских, чувашских и других гимназиях, то есть тех коренных народов, которые проживают на протяжении многих столетий здесь, и все они в поле зрения».
Виктор Пчелинцев
председатель Собора русских Башкортостана
Изучение языка сохранит от болезни Альцгеймера
«Родной язык — это важно для любого народа: это его жемчужина, его богатство. Изучение родных языков не должно быть проблемой, это нормальное явление, никто не должен терять свой родной язык. Сегодня мы имеем новые образовательные стандарты: есть два государственных языка в республике — башкирский и русский, они утверждены Конституцией РБ, и поэтому изучение государственных языков в школьной программе есть и оно должно продолжаться, никто этому не мешает. В нашей республике тюркоязычными народами являются башкиры, татары, чуваши. 20 народов России — тюркоязычные, в мире — более 150 народов. Зная татарский, башкирский языки, можно общаться, создавать дружеское пространство. Что касается не тюркоязычных народов — русских и других — почему бы не знать еще один дополнительный язык? Как врач утверждаю, что это прекрасная профилактика болезни Альцгеймера. Чем больше знаешь языков, тем лучше для тебя, это не мешает сдавать ни экзамены, ни ЕГЭ.

Сегодня родные языки можно сохранить, открывая группы в детских садах, дошкольных учреждениях, организуя дополнительные занятия, воскресные школы, создавая газеты, театры. Не нужно драматизировать! Поручения (Президента России. – Прим. ред.), естественно, нужно выполнять, мы хорошо должны знать и свой родной, и русский язык».
Римма Утяшева
председатель совета региональной общественной организации «Национально-культурная автономия татар Республики Башкортостан», депутат Госсобрания – Курултая РБ
«Интересы любой национальности в республике учтены»

«После поручений Президента России Владимира Путина и Республиканского августовского совещания, где был поднят вопрос изучения башкирского языка, глава республики Рустэм Хамитов четко сказал, что изучать башкирский язык мы будем без принуждения. На своем примере могу сказать, что в школе было родительское собрание, башкирский язык мой ребенок будет изучать раз в неделю. Никаких проблем нет. Написали заявление, кто какой родной язык хочет изучать: русский, татарский, башкирский. То есть условия в школе всем предоставлены: кому хочется изучать башкирский язык — пожалуйста, кому какой язык. Все родители написали заявление добровольно, каких-либо рекомендаций со стороны учителей не прозвучало. Лично моё мнение, мы живем в Башкортостане, и знать родной язык коренного народа республики мы должны, поскольку он у нас является государственным. Условия для изучения языка все есть, и проблему из этого делать не нужно. Интересы любой национальности в республике учтены. Чем больше знаешь языков, тем лучше – от этого только польза».

Лида Исаргакова
член Общественного совета при Министерстве образования РБ
Совместить интересное
с полезным
Еще один важный момент, который не ушел от внимания главы республики, касается качества обучения башкирскому языку. По словам Рустэма Хамитова, его необходимо подтянуть.
Рустэм Хамитов, Глава Республики Башкортостан
«Ни для кого не секрет, что выпускники городских школ зачастую, отучившись, не могут по-башкирски ни говорить, ни читать-писать. Немогут простейшие предложения сложить, обратиться на башкирском языке с простейшими просьбами, это так.

Надо, безусловно, пересматривать методику, надо по-другому подходить к изучению башкирского языка. Не надо, что называется, силой обучать основам грамматики, письма, но нужны основы башкирского языка для тех, кому башкирский язык не является родным».
Эксперты убеждены: над методикой преподавания башкирского языка как государственного еще нужно поработать. В начале сентября в министерстве образования республики прошло заседание учебно-методического совета, на нем определили рабочую группу, которая будет разрабатывать концепцию программы «Башкирский язык как иностранный».

На факультете башкирской филологии БГПУ будущих учителей учат разным методикам.
Гульназ Ижбаева, кандидат филологических наук, старший преподаватель кафедры башкирского языка и методики его преподавания БГПУ им. М. Акмуллы
«Конечно, методики преподавания башкирского как родного и башкирского как государственного отличаются. В первом случае ученики уже понимают, о чем говорится в тексте, могут анализировать, пересказывать, писать сочинения. Когда мы учим детей башкирскому как государственному, ориентир должен быть прежде всего на возможность общаться – нужно научить ребят понимать язык и говорить на нем, составлять элементарные предложения. И во многих школах есть учителя, которые сами, на основе учебников, разрабатывают собственную методику преподавания, по которой их ученикам интересно учиться».
На уроках башкирского языка в уфимской гимназии №158 им. М. Карима никогда не бывает скучно: ребята здесь рассказывают стихи, поют и даже играют на музыкальных инструментах. Несмотря на то, что гимназия башкирская, в ней учатся и школьники, для которых башкирский язык не является родным. Причем делают это с большим удовольствием.
«Уроки мне очень нравятся, потому что каждый урок очень интересно проходит. Учитель все очень понятно объясняет – даже если на башкирском что-то – все равно понятно», - говорит семиклассница Варя Москалева.

«Я очень люблю свою профессию – уже более 20 лет работаю в школе, - рассказывает учитель Варвары Айгуль Игликова, победитель городского и финалист республиканского конкурса «Учитель года-2015». – Сама я творческий человек, пишу стихи, играю на музыкальных инструментах, пою. Поэтому со мной ученикам, наверное, интересно. У нас есть русскоязычные дети, и мы всегда находим подход к ним. Они очень стараются, изучают язык – и им нравится».
Учителя башкирского, на уроки которых школьники ходят как на праздник, есть не только в башкирских лицеях и гимназиях, но и в обычных русскоязычных школах.

Венера Ишмуратова преподает башкирский язык в обычной уфимской школе. Ее ученики с завидным постоянством участвуют в конкурсах и олимпиадах по башкирскому языку и занимают призовые места – не только в районе, но и в Уфе.
Венера Ишмурова
учитель башкирского языка
«Несмотря на то, что ребята не являются носителями башкирского языка, они очень увлечены предметом. Секрет в том, что я стараюсь развивать творческие способности детей, улавливать, кто к чему склонен: кому-то нравится рассказывать стихи, кто-то любит выступать на сцене – значит, в процессе обучения языку нужно давать детям такую возможность. А кто-то любит рисовать – почему бы не предложить юным художникам перенести на бумагу содержание стихотворения? Не нужно ограничиваться тем, что есть в учебнике. Ребята с большим удовольствием решают логические задачи, любят составлять и решать ребусы и кроссворды».
По словам педагога, некоторые приемы она почерпнула из методики преподавания иностранных языков. Короткие тексты, интересные задания и, конечно, ориентация на реальные разговорные ситуации, а не на сложные грамматические формы – вот что способно по-настоящему заинтересовать ученика.

Ученица уфимской гимназии №111 Влада Якупова в прошлом учебном году победила на межрегиональной олимпиаде по башкирскому государственном языку. Несмотря на то, что в семье Влады по-башкирски никто не говорит, язык девушке всегда нравился.
Влада Якупова
ученица гимназии №111 (на фото - с Наилей Насыровой,
учителем башкирского языка)
«Башкирский, мне кажется, сложнее, чем английский. А уроки мне нравятся тем, что дают возможность начать разговаривать на еще одном языке. И разговаривать на башкирском мне приходилось не только на уроках, но и в жизни, когда у собеседника возникали проблемы с русским языком. Наш учитель, Наиля Яхиевна Насырова, добрейшей души человек. Она хорошо объясняет, старается помочь каждому в изучении башкирского языка, всегда старается дать максимум материала и подать все в наиболее интересной и оригинальной форме: мы смотрели фильмы, презентации, учили стихи, пословицы и поговорки, читали сказки на башкирском языке».
Уфимку Маргариту Гейт башкирский язык на уроках заинтересовал настолько, что девушка решила поступить на факультет башкирской филологии Башгоспедуниверситета.
Маргарита Гейт
студентка 1 курса ФБФ БГПУ им. М. Акмуллы
«Своим родным языком я считаю татарский - я с детства на нем говорю. Думаю я на русском, но периодически и на татарском. Башкирским языком заинтересовалась в 7 классе. В первую очередь мне было интересно, потому что, хоть и не полностью, я понимала его. Я успешно выполняла задания, и учитель предложила участвовать в олимпиаде - прошла все три этапа, что еще больше замотивировало меня изучать его дальше. Каждый год я открывала что-то для себя новое, участвовала в различных конкурсах, конференциях, узнавая культуру, литературу, историю башкирского народа. Профессию выбрать было очень сложно. Я много чем интересуюсь, профессия учителя нравилась всегда. А на факультет башкирской филологии поступила для того, чтобы в совершенстве выучить язык, нежели для работы. Хотелось бы работать в СМИ, в какой-нибудь организации. Но от работы с детьми тоже отказываться не собираюсь».
Как будущий педагог Маргарита уже сегодня видит, в какую сторону можно менять методику преподавания.

«Уже сейчас уроки проходят по новым современным книгам, с помощью которых изучаешь не только язык, но и культуру, литературу, богатую историю башкирского народа, с возможностью выхода в интернет, где есть различные игры, словари, сайты по изучению башкирского - как с учителем в школе, так и самостоятельно дома. По моему мнению, уроки должны проходить на основе патриотизма. Прививать любовь к башкирскому языку через любовь к малой родине. Было бы еще лучше, если бы уроки проходили иногда в неформальной обстановке, башкирские игры на улице, экскурсии, постановки и конкурсы».
Башкирский язык - из любой точки мира
У иностранцев, которым Президент России Владимир Путин во время саммитов ШОС и БРИКС, проходивших в Уфе, посоветовал учить башкирский язык, скоро тоже появится такая возможность.
Ученые и преподаватели Башкирского государственного педагогического университета им. М. Акмуллы активно работают над созданием электронного курса обучения башкирскому языку, записаться на который можно по ссылке. Авторы курса подчеркивают: теперь изучать башкирский язык сможет любой желающий – независимо от степени языковой подготовки, возраста и местонахождения. Об этом говорит и название – Международная система дистанционного обучения башкирскому языку. Пока платформа реализована только на русском языке, следующим шагом станет перевод на другие языки, в первую очередь – на английский.

Как говорят на факультете башкирской филологии БГПУ, законченный вариант программы обучения будет включать три уровня – от изучения элементарных правил чтения и произношения до способности говорить на башкирском языке и понимать его. 1 сентября был запущен базовый курс, который состоит из 20 уроков, каждый из них включает видео и проверочные тесты.
Гульназ Ижбаева, кандидат филологических наук, старший преподаватель кафедры башкирского языка и методики его преподавания БГПУ им. М. Акмуллы
«При разработке курса на первом месте для нас была интерактивная сторона. Просто читать теорию – скучно. А наша задача заключается в том, чтобы изучающим башкирский язык было интересно. Особенность курса в том, что заниматься может любой человек, независимо от возраста – и трехлетний ребенок, и пенсионер. В качестве иллюстраций мы используем и совсем детские рисунки, и более «серьезные» иллюстрации, на портале есть и галерея с видами республики.

Весь учебный материал ориентирован на то, чтобы прежде всего научить разговаривать на языке. А наша главная задача, как разработчиков, состояла в том, чтобы проект приносил изучающим язык радость.

Проект получил высокую оценку учителей башкирского языка, он может стать одним из инструментов, который можно использовать и на уроках в школе».
Базовый курс стал первой ласточкой, работа над более сложными уровнями уже ведется. По словам Гульназ Ижбаевой, к разработке курса подключают и студентов – на основе создаваемого в университете курса будущие дипломники смогут защищать выпускные квалификационные работы.
Текст: Дарья Петрова
Фото: Олег Яровиков
Видео: Мирон Доровских