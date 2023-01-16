В 2007 году, выступая на мероприятиях в честь 450-летия присоединения к России, Владимир Путин назвал Башкирию «одним из опорных регионов России и примером межнационального и межконфессионального согласия».
«Байрам менән!»
- поздравил он тогда жителей республики.
В декабре 2021 года на большой пресс-конференции
журналистка телеканала БСТ Гульназ Хайбуллина пригласила президента на празднование 450-летия города.
«Уфа — замечательное место, в Поволжье — одно из лучших. Уфа всегда была и есть один из центров исламского мира в России. Мы не случайно выпустили с коллегами специальный документ по подготовке города к юбилею», - ответил тогда Владимир Путин. В январе 2023 года он расширил свой тезис:
«Уфа всегда была одним из значимых, наиболее важных центров российского ислама, ислама просвещённого, творческого и очень уважаемого в исламском мире и в то же время патриотически ориентированного, настроенного на взаимодействие со всеми другими традиционными конфессиями нашей страны. В этом смысле можно сказать, что Башкирия всегда играла особую, значимую роль в жизни, в истории и в судьбе России», - отмечает он особую миссию Башкортостана.