Даже сейчас, в одно из самых непростых за современную историю страны времен, республика смогла не просто обеспечить устойчивость, но и показать рост. Проще говоря, из-за санкций наша экономика не рухнула, не упала и даже показала положительную динамику. У информации, которую предоставила Путину его администрация, тоже цифры.



«У вас положительные показатели по всем ключевым направлениям: растёт внутренний региональный продукт, растёт промышленное производство, сельское хозяйство. Один из самых низких показателей по безработице в России. Инвестиции в основной капитал опережают общероссийские показатели, а это значит, что на ближайшую перспективу республика гарантирует себе хорошие темпы развития. Я хочу вас поблагодарить, всю вашу команду, всех жителей Башкортостана за эту работу, пожелать успехов будущих», - сказал президент Радию Хабирову.

