Как жителям Башкирии записать ребенка в первый класс в 2025 году
С 1 апреля традиционно открывается запись в первые классы. Совместно со специалистами Министерства просвещения Республики Башкортостан подготовили для вас ответы на самые актуальные вопросы по этой теме, чтобы важное и ответственное событие в жизни прошло спокойно и без нервотрепки.
1
Когда отдать ребенка в первый класс?
Как написано в законе, в первоклассники зачисляют девочек и мальчиков, которым на 1 сентября 2025 года исполнится от шести с половиной до восьми лет, если нет медицинских противопоказаний.
Но ситуации бывают разные. Например, родился мальчик в середине марта, 6,5 лет ему только в конце сентября, что теперь – год ждать? По согласованию с управлением образования и директором школы, в первоклассники примут чуть раньше или чуть позже. По закону так тоже можно.
2
Как узнать, какая школа «наша»?
Вы имеете право выбрать любую школу – хоть в соседнем дворе, хоть в другом конце города, но гарантированное место вашему ребенку положено только в школе, которая закреплена за домом, где ребенок прописан. В остальных – только если останутся свободные места. Так написано в федеральном законе «Об образовании».

Уточнить, какая школа закреплена за вашим домом, можно в отделе образования вашей администрации или на сайте «Электронное комплектование школ Республики Башкортостан».
3
Когда нести документы?
Прием документов идет в два этапа.
1) Прием первоклассников «по прописке» и льготников. Подать документу нужно с 1 апреля до 30 июня, а не позднее 3 июля выйдет приказ директора о зачислении в 1 класс. Иногда бывает так, что прописанных детей и льготников оказывается больше, чем мест в школе. В этом случае решать вопрос и искать место в удобной для вас школе должна местная администрация.

2) Если после 1 этапа в школе остались места, проходит второй этап – прием желающих не по прописке. Документы нужно подать с 6 июля и до 5 сентября. Приказ о зачислении в этом случае директор подпишет через три дня после приема заявления.

Узнать, сколько в какой школе осталось свободных мест, можно по ссылке.
4
Как можно подать документы?
Подать документы можно тремя способами:
1) Непосредственно в школе;
2) Заказным письмом с уведомлением о вручении;
3) Онлайн через «Госуслуги», республиканский портал «Госуслуг» или на сайте «Электронное комплектование школ Республики Башкортостан». Но в этом случае документы о льготах нужно будет принести в школу отдельно!
5
Какие нужны документы?
• Паспорт родителя (оригинал и копия)
• Свидетельство о рождении (оригинал и копия)
• Справка о прописке ребенка (можно заказать в паспортном столе или своей УК).

Дополнительно вам могут понадобиться:
• документы, подтверждающие опеку или попечительство;
• справка с места работы родителя (если есть льготы при поступлении);
• копия заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при необходимости, если были трудности со здоровьем);
• документы, подтверждающие льготы.

Также в школе вам дадут подписать согласие на обработку персональных данных и попросят ознакомиться с уставом, лицензией и другими официальными документами.
6
У кого есть льготы?
Зачислят в первую очередь:
• Будущих первоклассников, у которых старшие братья или сестры уже обучаются в этой школе
• Детей участников СВО
• Детей сотрудников прокуратуры, судов, следственного комитета – в заведения, где есть интернат.
• Детей военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел, в том числе гражданских – в заведения без интерната по месту жительства.

Очередность формирования классов такая:
• Братья-сестры учащихся
• Льготники
• Дети по прописке
• Дети не по прописке.
7
Как поступить в школу детям-иностранцам и без гражданства
С 1 апреля 2025 года условием для зачисления детей иностранных граждан в школу станет знание русского языка. Тестирование будет проходить устно и письменно, а для поступления в первый класс только устно.

В случае успешного прохождения тестирования ребенок будет зачислен в школу, а в случае неуспешного ему будет предложено пройти дополнительное обучение русскому языку. Повторно пройти тестирование можно будет не ранее чем через три месяца.
8
Остались вопросы?

Свои вопросы о зачислении ребенка в 1 класс можно задать по телефонам:


8(347)-218-03-70,

8(347)-218-03-26

Текст: Станислав Шахов.

Фото: Валерий Шахов.

Модели: Айлин и Нармин Хамитовы.

Верстка: Валерия Любина.

26.03.2025.