Как жителям Башкирии записать ребенка в первый класс в 2025 году

Как написано в законе, в первоклассники зачисляют девочек и мальчиков, которым на 1 сентября 2025 года исполнится от шести с половиной до восьми лет, если нет медицинских противопоказаний.

Но ситуации бывают разные. Например, родился мальчик в середине марта, 6,5 лет ему только в конце сентября, что теперь – год ждать? По согласованию с управлением образования и директором школы, в первоклассники примут чуть раньше или чуть позже. По закону так тоже можно.