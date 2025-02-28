ИИдивительно, но факт. Как в Башкирии искусственный интеллект упростил жизнь
Про это даже написали песню (правда, не люди, а тоже нейросеть)
Нейросетей, мы сами не заметили как, стало видимо-невидимо, функционал их самый теперь разный: редактировать тексты, оживлять фото с котятами, генерировать видео, подражать чужим голосам. Но все больше это не развлечение, а серьезный инструмент, забирающий рутину и монотонность, позволяющий экономить огромное количество времени и нервишек. Мы собрали пять примеров, как у нас в республике используют искусственный интеллект в деле и с пользой.
1. Помогает лечить людей
В Башкирии ИИ уже больше года как доверили анализировать компьютерные снимки. Сначала это были просто кардиограммы и результаты суточного мониторинга артериального давления. ИИ смотрит, нет ли опасной патологии и насколько срочно пациенту нужно бежать делать анализы и к врачам. В прошлом году республика вошла в большой пилотный проект и ИИ-сервис смотрит уже снимки компьютерных томографий, рентгенографий, маммографий и флюорографий. За первые два месяца искусственный интеллект проанализировал 1,7 тысячи снимков. До 2025 года к системе подключат все больницы республики.

«Система демонстрирует впечатляющую скорость: на обработку 100 снимков искусственному интеллекту требуется всего 3 минуты, в то время как врачу – около часа. При этом важно, что цифровые технологии выступают только помощником врача, а окончательное решение всегда остается за медицинским специалистом», – рассказывает министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин.

Если позвонить в контакт-центр Минздрава РБ по номеру 112/2, вам ответит тоже робот. Правильнее сказать, Интеллектуальный голосовой помощник. Он помогает жителям республики записаться на прием к врачу и вызвать врача на дом. Это не все. Другая программа, которая называется «Система для поддержки принятия врачебных решений», анализирует медицинские карточки пациентов и прогнозирует, что у кого может пойти не так. Если система видит, что у пациента что-то может пойти не так, сигнализирует врачу и тот приглашает человека на допосмотр.

А на базе уфимской поликлиники № 43 запустили проект по мониторингу качества обслуживания. У робота есть доступ к видеокамерам, он анализирует поток пациентов, очередности и времени обслуживания и советует, что нужно поправить в графиках.
2. Помогает тушить пожары и борется с паводком
Дмитрий Черенков показывает систему «Лесохранитель»: камера 24/7 мониторит ситуацию с лесами.
В 2021 году за лесными пожарами Башкирии следят умные камеры, подключенные к нейросети. Эта система называется «Лесохранитель».

«Сначала камер было 3, теперь уже 19. Они установлены в труднодоступных местах на вышках «Ростелекома», высотой от 30 до 228 метров. Камеры круглосуточно крутятся вокруг своей оси, анализируя происходящее на 25 километров. Если камера фиксирует возгорание или задымление, то подает сигнал оператору и на место отправляют мобильную группу. После внедрения системы площадь лесных пожаров в нашей республике за счет раннего обнаружения сократилась в сорок раз», – рассказывает руководитель ЦУР Башкирии Дмитрий Черенков.

Похожим образом ИИ помогает минимизировать ущерб от паводка – с помощью датчиков анализирует уровень воды, сопоставляет с масштабами схожих по погодным условиям годов и делает прогноз, до каких домов дойдет большая вода. Прогноз помогает оперативно принимать меры и быстрее отправлять спасательные бригады.
3. Пасет коров, следит за пчелами
В конце прошлого года Фонд содействия инновациям выбрал перспективные проекты в сфере искусственного интеллекта. Среди победителей оказались и башкирские инноваторы – Виктор Фрейдин и Диана Сафина с разработкой интеллектуальной системы контроля эффективного потребления корма, мониторинга присутствия и элементов кормового поведения крупнорогатого скота.

«На крупных индустриальных фермах ставятся камеры и у нас каждое животное в режиме онлайн находится под наблюдением. Искусственный интеллект наш, мы его пока не назвали, позже назовем, определяет эталон животного и по камерам фиксирует, какое животное не соответствует этому эталону. По движениям животного ИИ за 3-4 дня определяет начало болезни и предупреждает ветеринара», – рассказывает заместитель премьер-министра Правительства РБ – министр сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов.

Башкирский искусственный интеллект сможет не только присматривать за животными, но и контролировать освещение, вентиляцию, соблюдение санитарно-эпидемиологической безопасности и т. д. Запуск анонсирован уже в этом году.

Оцифровать можно и другую живность. Прошлой зимой в Уфе на международном съезде промышленных пчеловодов презентовали систему мониторинга жизнедеятельности пчел «Цифровой улей» «Ростелекома», в основе которого алгоритмы искусственного интеллекта и датчики интернета вещей, которые позволяют оценить состояние пчелосемьи, изучить активность, температуру, расплод и даже предсказать медоносность улья.
4. Помогает строителям
В начале 2025 года ИИ пришел и на стройку. К сожалению, это пока не робот-строитель, который день и ночь кладет кирпичи, да не тяп-ляп, как некоторые, а аккуратненько. Такое счастье у нас еще впереди. Пока искусственный разум ускоряет и наводит порядок в подготовке документации на каждую стройку.

«ИИ-решение позволяет получать оперативные консультации по сложным вопросам, связанным с предоставлением услуг строительного комплекса. Системой пользуется уже в настоящее время более 1,5 тыс. человек», – говорит и. о. министра строительства и архитектуры Башкирии Артем Ковшов.
5. Переводит с бюрократического на русский
Все сайты государственных структур Башкирии работают на единой цифровой платформе. В 2023 году Минцифры республики внедрил в нее сервис с искусственным интеллектом для «отшлифовки» текстов новостей, анонсов мероприятий. Только он их не придумывает в отличие от некоторых, а работает с достоверной информацией – улучшает тексты, упрощает то, что «реализовано в рамках реализации полномочий» чиновниками.

«Платформа сайтов способна модернизироваться, внедрять новые технологии, продиктованные переходом на экономику данных, к которым как раз таки относятся нейротехнологии и искусственный интеллект», – говорит заместитель министра цифрового развития госуправления РБ Динар Шарафутдинов.
Бонус
Мы попросили нейросеть написать про наш лонгрид песню. Она сама сочинила текст, музыку и даже спела. На это ушло ровно двадцать три секунды. Что получилось – в видео ниже. Не судите ее строго, она очень старалась.

Текст: Станислав Шахов.

Фото: Сайт правительства Башкирии, Станислав Шахов, Олег Яровиков, Валерия Любина.

Верстка: Валерия Любина.

