ИИдивительно, но факт. Как в Башкирии искусственный интеллект упростил жизнь

В конце прошлого года Фонд содействия инновациям выбрал перспективные проекты в сфере искусственного интеллекта. Среди победителей оказались и башкирские инноваторы – Виктор Фрейдин и Диана Сафина с разработкой интеллектуальной системы контроля
эффективного потребления корма, мониторинга присутствия и элементов кормового поведения крупнорогатого скота.
«На крупных индустриальных фермах ставятся камеры и у нас каждое животное в режиме онлайн находится под наблюдением. Искусственный интеллект наш, мы его пока не назвали, позже назовем, определяет эталон животного и по камерам фиксирует, какое животное не соответствует этому эталону. По движениям животного ИИ за 3-4 дня определяет начало болезни и предупреждает ветеринара», – рассказывает заместитель премьер-министра Правительства РБ – министр сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов.
Башкирский искусственный интеллект сможет не только присматривать за животными, но и контролировать освещение, вентиляцию, соблюдение санитарно-эпидемиологической безопасности и т. д. Запуск анонсирован уже в этом году.
Оцифровать можно и другую живность. Прошлой зимой в Уфе на международном съезде промышленных пчеловодов презентовали систему мониторинга жизнедеятельности пчел «Цифровой улей» «Ростелекома», в основе которого алгоритмы искусственного интеллекта и датчики интернета вещей, которые позволяют оценить состояние пчелосемьи, изучить активность, температуру, расплод и даже предсказать медоносность улья.