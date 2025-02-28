ИИдивительно, но факт. Как в Башкирии искусственный интеллект упростил жизнь

В Башкирии ИИ уже больше года как доверили анализировать компьютерные снимки. Сначала это были просто кардиограммы и результаты суточного мониторинга артериального давления. ИИ смотрит, нет ли опасной патологии и насколько срочно пациенту нужно бежать делать анализы и к врачам. В прошлом году республика вошла в большой пилотный проект и ИИ-сервис смотрит уже снимки компьютерных томографий, рентгенографий, маммографий и флюорографий. За первые два месяца искусственный интеллект проанализировал 1,7 тысячи снимков. До 2025 года к системе подключат все больницы республики.



«Система демонстрирует впечатляющую скорость: на обработку 100 снимков искусственному интеллекту требуется всего 3 минуты, в то время как врачу – около часа. При этом важно, что цифровые технологии выступают только помощником врача, а окончательное решение всегда остается за медицинским специалистом», – рассказывает министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин.



Если позвонить в контакт-центр Минздрава РБ по номеру 112/2, вам ответит тоже робот. Правильнее сказать, Интеллектуальный голосовой помощник. Он помогает жителям республики записаться на прием к врачу и вызвать врача на дом. Это не все. Другая программа, которая называется «Система для поддержки принятия врачебных решений», анализирует медицинские карточки пациентов и прогнозирует, что у кого может пойти не так. Если система видит, что у пациента что-то может пойти не так, сигнализирует врачу и тот приглашает человека на допосмотр.



А на базе уфимской поликлиники № 43 запустили проект по мониторингу качества обслуживания. У робота есть доступ к видеокамерам, он анализирует поток пациентов, очередности и времени обслуживания и советует, что нужно поправить в графиках.