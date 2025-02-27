В центре Бураево теперь можно выпить ароматный кофе и перекусить – участница «Предпринимательского часа» Гульнара Хаматнурова получила финансовую помощь по муниципальной программе поддержки предпринимательства по направлению «Стартап» на приобретение фудтрака. Это такой фургон с оборудованной кухонной зоной.
В бизнесе Гульнара и ее муж Денис не новички, четыре года они делают халяльные корн-доги и продают на разных мероприятиях по всей округе. А тут дети увидели фудтрак и загорелись: давайте такой возьмем. Денис сказал «будем воплощать», ну и пошло-поехало.
«Сколько лет работаю, ни разу не получали поддержку. А тут мы пошли в администрацию, нас поддержали, сказали, что это новшество, выделили 300 тысяч рублей, помогли с местом для размещения. Теперь мы можем существенно расширить ассортимент», – делится Гульнара Мударисовна в газете «Алга»
Теперь семья Хаматнуровых каждый день делает вкусные корн-доги, картошку фри, хот-доги, шаурму и многое другое, зимой еще чай-кофе горячие предлагают.