По итогам 2024 года в Башкирии работает почти 142 тысячи микро, малых и средних предприятий, это на 4,3% больше, чем в 2023 году. Число самозанятых за год выросло на 41,3% – до 263 тысяч человек. Это стало возможным благодаря целому комплексу мер поддержки от республики, в том числе грантам – только на развитие и поддержку предпринимательства выделили миллиард рублей.