Если вы давно хотите открыть свое дело, но не можете решиться, то знайте – в Башкирии начинающим предпринимателям дают деньги на открытие своего дела. Причем возвращать их не нужно – главное, работайте и давайте работу другим.
Собрали для вас 12 вдохновляющих историй, как один мужчина открыл на грант прачечную самообслуживания, другой – сварочный цех, третий – автосервис. Еще можно получить деньги на арену виртуальной реальности или вполне себе реальный домик у водопада для туристов и оборудование для сплавов. А еще люди с государственной помощью открыли свой фитнес-зал, шоу ростовых кукол, агентство праздников, сыроварню, лапшичный цех и даже купили фургон с оборудованной кухонной зоной.
1. Прачечная самообслуживания
Год назад туймазинец Равиль Булатов решил открыть первое в городе предприятие по чистке ковров. У него было свое помещение, но не хватало средств для покупки оборудования. Знакомые подсказали: «Сходи в администрацию, вдруг помогут». И ведь помогли, и документы сказали, как правильно оформить, и денег выделили на новое оборудование. Триста тысяч. Зимой стирка ковров менее востребована, и чтобы не простаивать, обустроили первую в городе прачечную самообслуживания. Люди идут, чтобы на хорошей машинке постирать верхнюю одежду, одеяло, пледы.

Спрос на услуги прачечной будет, ведь сейчас многие городские жители стараются максимально облегчить себе бытовые условия: не желают тратить время на уборку и нанимают сотрудников клининговых компаний, не готовят домашнюю пищу, а предпочитают доставку еды, говорит бизнесмен «Туймазинскому вестнику».
2. Домик для туристов у водопада
Ильдус Смаков из Мелеузовского района работал учителем в школе­ и очень любил туризм, да так сильно, что в итоге хобби стало основным делом – он организовал профессиональные экскурсии на внедорожниках на водопад Куперля, пещеру Кутукскую, пропасть Кутук-Сумган в Национальном парке «Башкирия». Начинал с одного уазика, сейчас в его парке пять машин. Когда дело пошло, предприниматель задумался о строительстве туристической базы возле водопада Куперля.

«Туристов много и всех нужно достойно встретить, разместить, накормить. Поэтому решил обратиться за господдержкой, принять участие во всех возможных конкурсах. Ожидания туристов должны совпасть с реальностью, и уезжать от нас они будут с новыми впечатлениями и положительными эмоциями», – делится Ильдус Смаков с газетой «Путь Октября».

В 2024 году по муниципальной программе он получил почти миллион рублей на строительство быстровозводимого модульного дома 6х4 м. К осени 2024 года задуманное воплотилось в жизнь, сейчас это гостевой дом для туристов.
3. …или сплав по реке Ай
Туризм вообще теперь популярный вид бизнеса. Например, Юлия Паначева из Месягутово с супругом Егором занимаются организацией сплавов по реке Ай и прокатом туристических снаряжений для сплава. Они тоже получили грант 300 тысяч и купили рафты для сплава, генератор и другое необходимое снаряжение. Сплавы они проводят по двум маршрутам: Межевой – Лаклы, Метели – Матавла, пишет «Дуванский вестник».
4. Фудтрак для сельчан
В центре Бураево теперь можно выпить ароматный кофе и перекусить – участница «Предпринимательского часа» Гульнара Хаматнурова получила финансовую помощь по муниципальной программе поддержки предпринимательства по направлению «Стартап» на приобретение фудтрака. Это такой фургон с оборудованной кухонной зоной.

В бизнесе Гульнара и ее муж Денис не новички, четыре года они делают халяльные корн-доги и продают на разных мероприятиях по всей округе. А тут дети увидели фудтрак и загорелись: давайте такой возьмем. Денис сказал «будем воплощать», ну и пошло-поехало.

«Сколько лет работаю, ни разу не получали поддержку. А тут мы пошли в администрацию, нас поддержали, сказали, что это новшество, выделили 300 тысяч рублей, помогли с местом для размещения. Теперь мы можем существенно расширить ассортимент», – делится Гульнара Мударисовна в газете «Алга».

Теперь семья Хаматнуровых каждый день делает вкусные корн-доги, картошку фри, хот-доги, шаурму и многое другое, зимой еще чай-кофе горячие предлагают.
По итогам 2024 года в Башкирии работает почти 142 тысячи микро, малых и средних предприятий, это на 4,3% больше, чем в 2023 году. Число самозанятых за год выросло на 41,3% – до 263 тысяч человек. Это стало возможным благодаря целому комплексу мер поддержки от республики, в том числе грантам – только на развитие и поддержку предпринимательства выделили миллиард рублей.
5. Ростовые куклы на праздник
Дина Ибрагимова из Аскарово так хотела открыть свое дело, и даже придумала какое – поздравлять людей ростовыми куклами. Загвоздка была в том, что стоят они недешево. Девушка обратилась в администрацию района, ей помогли составить бизнес-план, подать заявку на конкурс и выиграть почти 300 тысяч рублей. На эти деньги Дина приобрела ростовые куклы и приступила к реализации мечты.

«Сама тоже надеваю костюм. Честно скажу, это непросто – она весит много, и внутри жарко. Но как это компенсируется атмосферой, какие искренние эмоции малышей, стоящих рядом с большой, мягкой куклой, просто не передать. Думаете, ростовые куклы нравятся только детям? Ха-ха, взрослые радуются им не меньше. Это же возможность ненадолго окунуться в детство», – говорит Дина Ибрагимова газете «Абзелил».
6. Своя сыроварня
На один из «Предпринимательских часов» в Альшеевском районе записалась молодая предпринимательница Линара Барсюк. Она прошла курсы по сыроварению, получила соответствующие сертификаты, но для организации производства ей нужно было помещение. Предпринимательница получила поддержку, купила необходимое оборудование и открыла мини-цех по производству твердых и мягких сыров, а сейчас расширила ассортимент и выпускает масло, кефир, сметану, йогурт, сырный мусс, пишут «Альшеевские вести».
7. Лапша для бешбармака
Эльвира Нураева приехала в Акъяр из Сибая. Вместе с мужем она долго думала, чтобы открыть собственное дело, но они не могли выбрать сферу.

«На прилавках магазинов продается лапша, привезенная из других регионов, и даже из соседних стран. «Почему бы не начать собственное производство лапши для бешбармака?» – подумали мы и это стало нашим делом. Сначала продавали по чуть-чуть. Потом узнали, что есть программа поддержки предпринимателей. Собрать документы не составило особых трудностей, полученные деньги мы потратили на покупку оборудования», – рассказывает Эльвира газете «Хайбуллинский вестник».
8. Сварочный цех
Житель Исянгулово Алик Зиянгулов выучился на сварщика и много лет работал вахтовиком. Несколько лет назад он понял, что устал от выездной работы, и открыл свое дело – сварной цех. Под проект он получил от района 250 тысяч рублей.

«В первую очередь купил хороший сварочный аппарат, приспособление для гнутья железа, собрал другие инструменты, такие как «болгарка», «резак». Сначала приходилось работать на открытом воздухе, потом построил большой гараж-мастерскую», – говорит он «Зианчуринским Зорям».

У хорошего сварщика работы всегда много, даже помощника приходится брать. Работы мастера, по кованой ограде и воротам, быстро завоевали признание в народе. Красивых беседок, мангалов, банных печей, скамеек, ворот и заборов он сделал – сам не скажет сколько. А самое важное – на себя работает, дома и не на дядю.
КСТАТИ
Радий Хабиров анонсировал, что он и премьер-министр Андрей Назаров будут ежемесячно встречаться с представителями бизнеса «на местах». По словам Главы республики, цель таких встреч – понять, как чувствует себя предпринимательское сообщество, помочь решить разнообразные задачи. Планируется охватить такими мероприятиями максимальное количество муниципалитетов. Все вопросы и поднятые проблемы будут взяты в работу.
9. Агентство праздников
Ольга Кинзябаева из Павловки много лет посвятила себя бухгалтерскому делу, но однажды пустила в душу творчество и начала организовывать семейные праздники.

«Однажды знакомая попросила провести день рождения ребёнка в кругу его друзей. Меня охватило волнение – ведь это был первый опыт проведения детского коллективного мероприятия. К счастью, волнение было напрасным: праздник прошёл успешно! Главной наградой стали улыбки детей, вместе мы испытали чувство большой радости! Новый опыт в качестве детского аниматора вдохновил на дальнейшую работу и идею открыть праздничное мини-агентство», – говорит она газете «Красный ключ. Нуриман».

На «Предпринимательском часе» она защитила бизнес-проект и получила денежную помощь, на которую купила игровой инвентарь, портативную аудиосистему и театральные костюмы для аниматора. Делать классные мероприятия ей помогает второе образование – учитель начальных классов – Ольга умеет писать сценарии с учётом возраста ребёнка и количества приглашённых гостей. С момента запуска своего проекта она провела более 70 мероприятий, включая детские праздники, юбилеи, свадьбы и творческие вечера.
10. Женский фитнес-зал
Гульназ Чернева из Кумертау много лет проработала в местной газете «Кумертауское время», а потом решила полностью изменить жизнь и открыла фитнес-центр для женщин.

«Я не была дружна со спортом. После замужества и вторых родов мне перестало нравиться то, как я выгляжу: обвисший живот с растяжками, постоянные отеки на лице. Всё это заставило меня взять себя в руки и привело в зал. Я поняла, что спорт может приносить радость, а не только сжигать калории, и каждый раз, когда выходила из зала, у меня возникало чувство гордости за себя», – рассказывает она.

Так она пришла к мысли открыть свой зал. Она арендовала маленькое помещение для очных тренировок и начала вести занятия для женщин два раза в неделю вечером после основной работы. Уходила из дома в 7.15, приходила в 22.30, еще училась в педагогическом колледже по специальности «Фитнес-тренер». В итоге Гульназ приняла решение уйти из газеты. Она открыла ИП, арендовала большое светлое помещение, получила финансовую поддержку от муниципалитета, на которое купила новое спортивное оборудование.
11. Автосервис
Максим Кузьмин из Кушнаренково работал водителем, попал под сокращение и решил не возвращаться в наем, а открыть свое дело – автосервис в гараже. Написал заявление в администрацию, защитил бизнес-план и ему выделили грант. Кузьмин купил все необходимое оборудование – балансировочный станок, автомобильный шиномонтаж, стенд для выполнения развал-схождения 3D и начал работу.

«Мы бы расширились, но нет людей. Это главная проблема для меня и многих других, молодежь не хочет работать. Могу обучить желающих, дать возможность заработать. Мойку еще хочу открыть», – говорит он газете «Авангард».
12. Арена виртуальной реальности
39-летний юрист из Сибая Станислав Иванов открыл в городе арену виртуальной реальности «Zaga-Game». Теперь можно спасти мир от пришельцев, плавать в океане, стрелять в бандитов или пройти меж двух небоскребов по доске, не покидая Сибая.

«Я давно интересуюсь новыми технологиями. В Екатеринбурге впервые посетил арену виртуальной реальности. Она меня так впечатлила, что оформил франшизу», – рассказывает он «Сибайскому рабочему».

Администрация города помогла на всех этапах и выделила 300 000 рублей. Выделенных средств хватило на покупку дополнительного оборудования для арены, на оплату аренды помещения.

«Очень приятно видеть, как семья в свой выходной день весело и полезно проводит время на нашей арене. Когда мы слышим: «Пап, да не так! Смотри, вот сюда надо нажимать!» – так 10-летний сын помогал отцу освоить бластеры», – говорит бизнесмен.

